Czy w sieci od miesięcy kwitł proceder handlu spółkami z branży HoReCa pod dotacje z UE? Mogłoby to oznaczać nową odsłonę skandalu wokół Krajowego Planu Odbudowy. Media społecznościowe zalały dziś screeny z grupy „Kupię sprzedam spółkę” w serwisie Facebook, m.in. z zeszłego roku. Oferowano tam kupno i sprzedaż spółek z branży HoReCa ze spadkiem obrotów.
„Kupię spółkę z branży fitness, horeca. Działająca przed 2020”. „Witam może ktoś chce sprzedać spółkę z branży horeca. Musi być spadek obrotów min 30 procent i PKD zgodne z wymaganiami dotacji”. „KUPIĘ SPOŁKĘ Z O.O. Z PKD 56.10.A - (RESTAURACJA I INNE STAŁE PLACOWKI GASTRONOMICZNE), FUNKCJONUJĄCĄ OD 2019-2020 ROKU ZE STRATĄ” - to tylko niektóre ogłoszenia ze screenów z grupy „Kupię sprzedam spółkę”. Uczestnicy zachęcali do transakcji innych, przekonując w komentarzach, że „kupa kasy jest jak spełniasz warunki” czy „300 tys. zł dostać za darmo piechotą nie chodzi”. Mnóstwo tego rodzaju postów publikowano na Facebooku w 2024 r. W sierpniu tego roku Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy i polityki regionalnej, mówiła w rozmowie z „Pulsem Biznesu” o ułatwieniach dla branży HoReCa.
Mechanizm działania wyglądał za każdym razem podobnie: najpierw „hoduje się” spółkę z o.o., wybierając kody PKD zgodne z katalogiem kwalifikowalności, czasem dorabia się minimalną „historię” i strukturę kosztów. Następnie taki podmiot trafia na giełdy towarzyskie – grupy na Facebooku, portale ogłoszeniowe czy fora obsługiwane przez wyspecjalizowane kancelarie. Sam obrót udziałami jest legalny, lecz patologiczny staje się cel: obejście realnego celu programu
CZYTAJ TAKŻE: Nowy szokujący wątek w aferze KPO! „Rok temu sygnalizowałam Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz, że będzie z tego to, co jest”
„Cały czarny rynek”
Dziesiątki takich screenów, często z zeszłego roku pojawiło się dziś w mediach społecznościowych. Nie brakowało także komentarzy.
Afera KPO - rynek spółek pod dotacje? Wszystko na to wskazuje. Tak właśnie wygląda „nowa jakość” rządów Donalda Tuska. Coraz więcej dowodów pokazuje, że w ramach programu KPO powstał mechanizm handlu spółkami tylko po to, by uzyskać dostęp do unijnych dotacji. Firmy były przejmowane, sprzedawane, kupowane „na szybko”, a środki zamiast na realny rozwój trafiały na luksusowe i absurdalne zakupy: jachty, sauny, wirtualne strzelnice, platforma do nauki gry w brydża, klub swingersów, ekspresy do kawy i wiele innych. Tak wygląda nowa jakość i „europejskie” zarządzanie pieniędzmi Polaków przez rząd Tuska. Pieniądze miały pomagać polskim przedsiębiorcom i odbudowywać gospodarkę po pandemii. A co mamy?
— napisał poseł Kacper Płażyński.
Tak, proszę Państwa, wygląda modelowe „państwo z dykty”. I do tego przeżarte korupcją i układami. Niesamowite
— napisał mec. Bartosz Lewandowski.
Rok temu powstał cały czarny rynek nacelowany na środki KPO! To szok! Tych ofert jest od groma i są ogólnie dostępne na facebooku. Ci ludzie musieli z góry wiedzieć, że dostaną dotacje, skala korupcji rządu Donalda Tuska jest coraz większa i jestem przekonany, że jeszcze nie dobiliśmy do dna
— napisał Bartosz Soluch z Nowej Nadziei.
Przecież to jest czyste, ustawione okradanie Polaków zaplanowane z wyprzedzeniem. TEGO JEST MNÓSTWO!
— napisał Rafał Kubowicz, przewodniczący szczecińskiej Nowej Nadziei, załączając liczne screeny.
TEGO JEST MNÓSTWO. Oprócz tego, że przedsiębiorcy sprzedawali innym przedsiębiorcom specjalne szablony do wyłudzania dotacji, to okazało się, że sprzedawano wyhodowane spółki do brania kasy. Dokładnie tych z KPO. To się w głowie nie mieści.
— zwracał uwagę Remigiusz Cetnar.
Niesamowite - to trwało od miesięcy. Przedsiębiorcy się zgadywali na grupach fb, skupywali spółki, tworzyli odejścia i szablony. Tymczasem rząd się dumnie chwali, że odkrył to aż 2 tygodnie temu. To skandal, że nikt się nie zorientował ZANIM pieniądze trafiły do cwaniaków
— podkreślał w kolejnych wpisach.
Gość na luzaku wrzuca ogłoszenie z zamiarem zakupu spółki pod kasę z KPO i odpowiada mu jakaś firma, oferując firmy HoReCa od koloru do wyboru, jak z katalogu. I to jeszcze z fikcyjnym adresem. My żyjemy w fikcyjnym państwie
— pisał Patryk Spaliński.
Przecież to się robi tak gigantyczna afera, że aż nie mam słów. Na Facebooku istnieją grupy, gdzie można znaleźć setki wpisów, w których ludzie skupowali sobie spółki z HoReCa pod KPO. Dlaczego? BO TAK ZMIENIONO PRAWO I REGULAMIN w 2024. Rząd do dymisji! Natychmiast!
— podkreślił Jan Molski.
Jeśli rzeczywiście istniał rynek handlu spółkami z branży HoReCa, odpowiadającymi parametrom pod KPO, to siara dla państwa jest większa niż myśleliśmy
— ocenił były dziennikarz Michał Majewski.
SYSTEM
— skomentował Radosław Poszwiński.
Jak się okazuje, nie lepiej jest w grupach poświęconych samym dotacjom.
Nie wchodźcie lepiej na grupy związane stricte z dotacjami, a tym bardziej nie szukajcie wpisów o wnioskach na KPO HoReCa. Tam też jest ciekawie
— napisał Molski.
Horeca - KPO przykładowy wniosek za 699 zł netto -który uzyskuje 100 proc. punktów. Ułatwienie dla piszących. www.doradcy365.pl
— zachęcał jeden z użytkowników.
Czy jest tu ktoś z doświadczeniem (rok czasu firma i bez opinii - dziękuje) kto napiszę wniosek do KPO horeca ? sukces fee 6 proc. proponuję
— to kolejny wpis.
jj/X, biznesinfo.pl
