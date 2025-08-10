„Już wkrótce ujawnię kolejne patologie w Inspekcji Transportu Drogowego pod rządami A. Czapiewskiego” – napisał Alvin Gajadhur na portalu X, odnosząc się do decyzji sądu w jego sprawie. Swój wpis skierował do ministra Dariusza Klimaczaka.
Alvin Gajadhur zwrócił się do szefa resortu infrastruktury zapewniając, że nie boi się „białoruskich metod”, które miały zostać przeciwko niemu użyte.
Nie dam sobie zakneblować ust! Panie Ministrze Klimczak, nie boję się „białoruskich metod” obecnej władzy! Zarzuty postawione mi przez Prokuraturę Adama Bodnara sąd „obalił” w 15 minut! Już wkrótce ujawnię kolejne patologie w Inspekcji Transportu Drogowego pod rządami A. Czapiewskiego
– czytamy w jego wpisie.
Atak na Gajadhura
7 sierpnia poinformowano, że warszawski sąd rejonowy umorzył postępowanie zainicjowane przeciwko byłemu głównemu inspektorowi transportu drogowego Alvinowi Gajadhurowi z zawiadomienia jego następcy.
Alvin Gajadhur był oskarżony o popełnienie trzech czynów polegających na opublikowaniu 29 lutego i 26 marca 2024 r. na portalu X wiadomości służbowych. Chodzi o e-maila wysłanego przez pracownika GITD, pisma z 4 lutego 2016 r. wysłanego przez ówczesnego dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego do ówczesnego ministra infrastruktury i budownictwa i e-maila od pracownika GITD.
mly/X
