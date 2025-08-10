Mieszkańcy Zabrza wybierają prezydenta miasta w przedterminowych wyborach, koniecznych po odwołaniu w majowym referendum prezydentki Agnieszki Rupniewskiej.
Głosowanie rozpoczęło się bez zakłóceń, wszystkie lokale wyborcze są otwarte
— poinformował PAP przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej Paweł Strumiński.
89 komisji w mieście
Uprawnionych do głosowania w 140-tysięcznym Zabrzu jest blisko 115 tys. wyborców. Lokale wyborcze będą czynne od godz. 7 do 21. W mieście wyznaczono 89 obwodowych komisji wyborczych.
Jeśli żaden z kandydatów nie uzyska w niedzielnych wyborach ponad 50 proc. głosów, dwa tygodnie później odbędzie się druga tura, w której mieszkańcy będą mogli głosować na jedną z dwóch osób, które uzyskały najwyższe poparcie w pierwszej turze.
mly/PAP
