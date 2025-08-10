Prezydent Karol Nawrocki odwiedzi wystawę główną w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku! Poinformował o tym dr Rafał Leśkiewicz w wywiadzie dla portalu wPolityce.pl.
Jak poinformował rzecznik prezydenta w rozmowie z Marzeną Nykiel, prezydent Karol Nawrocki odwiedzi dziś Gdańsk. Jednym z punktów jego wizyty jest Muzeum II Wojny Światowej, gdzie jako były prezes tej placówki, przyjrzy się wystawie głównej i oceni zmiany, które wprowadzono po dojściu do władzy Donalda Tuska.
Dzisiaj pan prezydent jest w Gdańsku. To z jednej strony wizyta sentymentalna, z drugiej zaś symboliczna. Pan prezydent weźmie udział jako widz, w turnieju pięściarskim im. Jana Biangi. To postać bardzo szlachetna. Pięściarz i trener. Więzień niemieckich obozów koncentracyjnych. Historia Jana Biangi jest przypominana przez Instytut Pamięci Narodowej, którym do niedawna pan Karol Nawrocki kierował. Pan prezydent odwiedzi także wystawę główną w Muzeum II Wojny Światowej. Oceni zmiany wprowadzone przez nowe władze placówki powołane przez rząd Donalda Tuska
– mówi Rafał Leśkiewicz.
Pedagogika wstydu Donalda Tuska
W wywiadzie dla wPolityce.pl ostrzega też ws. działań rządu Tuska w kwestii polityki historycznej.
Pedagogika wstydu jest znakiem rozpoznawczym polityki historycznej rządu Donalda Tuska. A tak być nie powinno. Polska ma piękną historię. O trudnych faktach z naszej przeszłości trzeba rozmawiać, ale bez wątpienia nie powinny dominować w dyskursie historycznym, który wpływa na bieżącą dyskusję polityczną czy społeczną. Jako historyk, chcę podkreślić, że wydarzeń, które przynosiły nam chlubę, było po stokroć więcej od tych, których powinniśmy się wstydzić. Nie powinno się sztucznie kreować i wysuwać na plan pierwszy spraw marginalnych
– czytamy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737360-ujawniamy-prezydent-odwiedzi-muzeum-ii-wojny-swiatowej
