Szokujący zwrot ws. afery KPO! UE nie dała jeszcze żadnych środków. "Rząd Tuska rozdaje pieniądze na jachty etc. z budżetu państwa"

autor: Fratria/X

Dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon ustaliła, że na razie żadne unijne pieniądze nie trafiły na bulwersujące projekty ujawnione publicznie w ramach afery KPO! Stąd Bruksela nie analizuje na razie tych projektów. „Rząd Donalda Tuska rozdaje pieniądze na jachty etc. z budżetu państwa. Jeśli KE wstrzyma wypłaty to będzie niewyobrażalny skandal” - zaalarmował na platformie X Michał Dworczyk, europoseł PiS.

Jak podała Szymańska-Borginon, KE przyjrzy się kontrowersyjnym projektom, które dostały dofinansowanie w ramach KPO dopiero wówczas, gdy Polska złoży wniosek o płatność z unijnych środków, co ma nastąpić w listopadzie. Oznacza to, że na razie wspomniane kontrowersyjne projekty, na przykład jachty dla przedsiębiorców, są finansowane z budżetu polskiego państwa!

Na razie KE tych projektów jeszcze nie widziała, więc nie może stwierdzić, czy są zgodne z kryteriami KPO. Bruksela podkreśla, że na razie żadne unijne pieniądze nie zostały wydane na te projekty

— podkreślono w tekście RMF FM.

Dworczyk: „Jeśli KE wstrzyma wypłaty to będzie niewyobrażalny skandal”

Rząd nie złożył jeszcze wniosku o wypłatę środków do Komisji Europejskiej. „Na ten moment żadne fundusze unijne nie zostały jeszcze przeznaczone”! Rząd D. Tuska rozdaje pieniądze na jachty etc. z budżetu państwa. Jeśli KE wstrzyma wypłaty to będzie niewyobrażalny skandal

— zareagował na te bulwersujące doniesienia Michał Dworczyk, europoseł PiS.

CZYTAJ TAKŻE:

tkwl/RMF FM/X

