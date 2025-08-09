Dziennikarka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon ustaliła, że na razie żadne unijne pieniądze nie trafiły na bulwersujące projekty ujawnione publicznie w ramach afery KPO! Stąd Bruksela nie analizuje na razie tych projektów. „Rząd Donalda Tuska rozdaje pieniądze na jachty etc. z budżetu państwa. Jeśli KE wstrzyma wypłaty to będzie niewyobrażalny skandal” - zaalarmował na platformie X Michał Dworczyk, europoseł PiS.
Jak podała Szymańska-Borginon, KE przyjrzy się kontrowersyjnym projektom, które dostały dofinansowanie w ramach KPO dopiero wówczas, gdy Polska złoży wniosek o płatność z unijnych środków, co ma nastąpić w listopadzie. Oznacza to, że na razie wspomniane kontrowersyjne projekty, na przykład jachty dla przedsiębiorców, są finansowane z budżetu polskiego państwa!
Na razie KE tych projektów jeszcze nie widziała, więc nie może stwierdzić, czy są zgodne z kryteriami KPO. Bruksela podkreśla, że na razie żadne unijne pieniądze nie zostały wydane na te projekty
— podkreślono w tekście RMF FM.
Dworczyk: „Jeśli KE wstrzyma wypłaty to będzie niewyobrażalny skandal”
Rząd nie złożył jeszcze wniosku o wypłatę środków do Komisji Europejskiej. „Na ten moment żadne fundusze unijne nie zostały jeszcze przeznaczone”! Rząd D. Tuska rozdaje pieniądze na jachty etc. z budżetu państwa. Jeśli KE wstrzyma wypłaty to będzie niewyobrażalny skandal
— zareagował na te bulwersujące doniesienia Michał Dworczyk, europoseł PiS.
