Prezydent Nawrocki został wprowadzony w błąd; za rządów PiS radykalnie wzrosła sprzedaż ziemi rolnej i leśnej obcokrajowcom - napisał na portalu X wicepremier, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że obecny rząd stoi na straży zasady, by polska ziemia trafiała w polskie ręce. „To Rząd PiS ustawą z 2016 wprowadził ograniczenia w sprzedaży ziemi rolnej. Za Waszych czasów PANA RZĄD prześladował rolników, aresztował i stawiał zarzuty za to, że bronili polskiej ziemi przed jej wyprzedażą, zwłaszcza w zachodniopomorskim” - zareagowała na wpis prezesa PSL Anna Gembicka, posłanka PiS, była minister rolnictwa.
Podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel w woj. zachodniopomorskim prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „Ochrona polskiej wsi”. Podczas swojego wystąpienia poinformował, że w projekcie odnosi się m.in. do wygasającego w 2026 r. moratorium na sprzedaż ziemi należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa większość parlamentarną, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem
— powiedział prezydent.
Dodał, że w projektowanej ustawie wzywa także do zmiany preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą określił „konstytucją polskiego rolnictwa”. Jego zdaniem ustawa z nową preambułą da „narzędzie do potencjalnej reakcji w sytuacji, kiedy w życie wejdzie umowa z krajami Mercosur i kiedy znowu polski rynek będzie zalewany przez produkty z Ukrainy”.
Reakcja Kosiniaka-Kamysza
Do sprawy odniósł się w mediach społecznościowych prezes PSL, wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem „prezydent Nawrocki po raz kolejny został wprowadzony w błąd – tym razem w sprawie rolnictwa”.
To nasz rząd zatrzymał niekontrolowany napływ produktów rolnych z Ukrainy. 23 lipca 2022 r. w wielkopolskim Kórniku prezes Kaczyński stwierdził, że „ukraińskie zboże nie jest [dla polskich rolników] żadnym zagrożeniem”. Według GUS we wspomnianym roku do Polski trafiło z Ukrainy 2,5 mln ton zboża! My stanęliśmy po stronie rolników, zmieniając zasady na poziomie UE. Dzięki temu przepisy zostały uszczelnione, a ukraińskie zboże nie zalewa polskiego rynku
— czytamy we wpisie, który szef PSL zamieścił w sobotę na portalu X.
Kosiniak-Kamysz dodał, że za rządów PiS „radykalnie wzrosła sprzedaż ziemi rolnej i leśnej obcokrajowcom”.
Z 412 ha w 2015 r. do 1560 ha w 2020 r. do 5119 (!) ha w 2022 r. W 2024 r., po objęciu władzy przez nasz rząd, sprzedaż spadła do 1276 ha. Na każdym poziomie stoimy na straży zasady, by polska ziemia trafiała w polskie ręce
— stwierdził.
Zaznaczył, że Zielony Ład w rolnictwie został przez komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego określony mianem „programu rolnego PiS”.
I znowu, to nasza koalicja doprowadziła do zmian w unijnych i krajowych przepisach dotyczących zniesienia obowiązku ugorowania 4 proc. gruntów ornych, możliwości wyboru między zmianowaniem i dywersyfikacją, a gospodarstwa do 10 ha nie będą podlegały sankcjom związanym z realizacją norm środowiskowych. To odpowiedź na postulaty rolników, których nie dostrzegał poprzedni rząd
— dodał.
Przypomniał również, że z inicjatywy PSL rząd przyjął uchwałę sprzeciwiającą się umowie Mercosur.
Jako pierwsi, od 2019 roku podnosimy przedmiot tej umowy jako zagrożenie. Na poziomie międzynarodowym budujemy koalicję w celu ochrony naszego rynku rolnego oraz konsumentów. Warto, by polityczni sojusznicy PiS w całej Europie zostali przekonani do naszego polskiego stanowiska
— napisał Kosiniak-Kamysz.
Gembicka do szefa PSL: Pozwolił sobie Pan na wpis pełen kłamstw
Na wpis lidera PSL odpowiedziała Anna Gembicka, posłanka PiS, była minister rolnictwa.
Panie Wicepremierze, to że Pan nie ma pojęcia o rolnictwie, to wszyscy wiemy. Okazuje się, że ma Pan też bardzo słabych doradców w sprawach rolnictwa, skoro pozwala Pan sobie na wpis pełen kłamstw
— zwróciła się do Kosiniaka-Kamysza Anna Gembicka.
To Rząd PiS zatrzymał napływ zboża z Ukrainy rozporządzeniem z 15.04.2023, a później z 15.09.2023. Wy nie przyjęliście nowych przepisów krajowych w tej sprawie. W kampanii obiecaliście rolnikom ustawę kaucyjną, a po wyborach wyrzuciliście ją do kosza. Tyle są warte wasze obietnice. To Rząd PiS ustawą z 2016 wprowadził ograniczenia w sprzedaży ziemi rolnej. Za Waszych czasów PANA RZĄD prześladował rolników, aresztował i stawiał zarzuty za to, że bronili polskiej ziemi przed jej wyprzedażą, zwłaszcza w zachodniopomorskim
— podkreśliła. Następnie przedstawiła konkretne dane.
W latach 2010-2015 za zezwoleniem MSWiA sprzedano cudzoziemcom łącznie 4 949,27 ha:
2010 – 799,79 ha;
2011 – 1000,51 ha;
2012 – 1021,28 ha;
2013 – 660,90 ha;
2014 – 1020,74 ha;
2015 – 446,05 ha.
W latach 2016-2022 za zezwoleniem MSWiA sprzedano cudzoziemcom łącznie 191,1 ha:
2016 – 64,78 ha;
2017 – 5 ha;
2018 – 14,19 ha;
2019 – 35,32 ha;
2020 – 21,68 ha;
2021 – 20,5 ha;
2022 – 29,63 ha.
Dane ze strony Ministerstwa Rolnictwa
— napisała Gembicka.
