W Piotrkowie Trybunalskim odbędzie się referendum przeciw budowie Centrum Integracji Cudzoziemców i przyjmowaniu migrantów! „Polacy, mamy siłę, by zmieniać bieg wydarzeń! Jeszcze nic nie jest przesądzone! Kosy na sztorc!” - ucieszył się z rozwoju sytuacji Ruch Obrony Granic.
Będzie referendum w Piotrkowie! Rada Miasta przyjęła uchwałę o przeprowadzeniu referendum przeciwko budowie CIC i przyjmowaniu migrantów. To wielkie zwycięstwo Ruchu Obrony Granic, Klubu „Gazety Polskiej” oraz wszystkich, którzy zaangażowali się w zbiórkę podpisów i referendalną kampanię informacyjną. Ale przede wszystkim to demokratyczny triumf tysięcy mieszkańców, którzy odważnie poparli naszą inicjatywę
— napisano na profilu Ruchu Obrony Granic na platformie X.
Pamiętacie, jak jeszcze niedawno uśmiechnięci radni zachwalali integrację migrantów, a prezydent miasta straszył, że jeśli CIC nie powstanie, Piotrkowianie będą musieli zwracać miliony złotych dotacji?
— zapytano.
Dziś, dzięki naszym wspólnym działaniom, mówią już zupełnie innym głosem. To dokładnie ten sam schemat, co w przypadku Tuska, który pod naszą presją wprowadził kontrole na granicy z Niemcami, choć jeszcze chwilę wcześniej twierdził, że nie widzi takiej potrzeby. Polacy, mamy siłę, by zmieniać bieg wydarzeń! Jeszcze nic nie jest przesądzone! Kosy na sztorc!
— zakończono wpis na profilu ROG.
