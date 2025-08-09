Czy wielkiej aferze KPO można było zapobiec już dawno? Posłanka Izabela Bodnar, która do niedawna była w Polsce 2050, poinformowała, że już rok temu przekazała minister rozwoju i technologii Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz uwagi o pilne zajęcie się tematem KPO dla branży HoReCa! Wskazywała - za przedsiębiorcą i byłą dziennikarką Katarzyną Obarą - na możliwe nieprawidłowości. Okazało się, że czarny scenariusz się ziścił.
Wszystko naraz się wydarzyło. Rok temu sygnalizowałam Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz poprzez poseł Izabelę Bodnar, że będzie z tego to, co jest. Kryteria zmieniające się w trakcie trwania konkursów, z możliwością zakupu jachtów pojawiły się już po 1. naborze. Pytanie brzmi - KTO o tym zdecydował?
— napisała na platformie X Katarzyna Obara, przedsiębiorca, była dziennikarka TVP.
„Pani Minister obiecała się tym zająć”
Dokładnie rok temu przesyłałam Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz. Twoje uwagi i apel o pilne zajęcie się tematem KPO dla branży HoReCa, w którym zdiagnozowałaś wiele nieprawidłowości. Pani Minister obiecała się tym zająć
— zaznaczyła Izabela Bodnar, posłanka, która w lipcu wystąpiła z Polski 2050.
Ciekawe, czy minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz faktycznie zajęła się wspomnianymi uwagami? Nawet jeśli próbowała coś robić w tej kwestii, to okazało się to na podstawie afery KPO jaskrawo widać, że były to działania kompletnie nieskuteczne.
