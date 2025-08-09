Rozdali KPO na jachty, solaria i ekspresy do kawy, a KPRM Tuska na X cieszy się z 19,4 km obwodnic. "Od kiedy to jest konto satyryczne?"

Donald Tusk / autor: Fratria

KPO to szansa na rozwój Polski! 19,4 km obwodnic wybudowanych z KPO!” - obwieściła w mediach społecznościowych kancelaria premiera Donalda Tuska. Najwyraźniej w ten sposób rządzący próbują nieudolnie przykryć aferę związaną ze skandalicznym rozdziałem funduszy z KPO. „To nie fejk, oni naprawdę chwalą się, że wybudowali 19,4 km obwodnic” - skomentował na X poseł PiS Marcin Romanowski.

CZYTAJ TAKŻE: Kandydowała z list KO do rady powiatu. Też dostała środki z KPO? Europosłowie PiS: „Tak trzeba żyć…”, „Ośmiornica!”

Politycy PiS składają do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Donalda Tuska, który w ich ocenie nie dopilnował właściwego rozdziału środków z KPO. W szczególności nie nadzorował opracowania kryteriów, które zaważyły na rozdysponowaniu olbrzymich sum z unijnych funduszy. Na domiar złego jego kancelaria pochwaliła się dziś „sukcesem”, publikując w mediach społecznościowych radośnie brzmiącą informację o wybudowaniu 19,4 km obwodnic ze środków KPO.

To nie fejk, oni naprawdę chwalą się, że wybudowali 19,4 km obwodnic

— napisał w mediach społecznościowych poseł na uchodźctwie Marcin Romanowski z PiS.

CZYAJ TAKŻE: Sasin składa zawiadomienie do prokuratury na premiera ws. KPO. „Trzeba zbadać związki beneficjentów KPO z koalicją rządową Tuska”

Wolne żarty

Aż trudno uwierzyć, że KPRM próbuje tego typu wrzutkami przykryć bulwersującą opinię publiczna aferę dotyczącą skandalicznego rozdysponowania środków z KPO. Były kandydat na prezydenta Krzysztof Stanowski uznał, że to… żart.

Od kiedy to jest konto satyryczne?

— skomentował Krzysztof Stanowski wyraźnie rozbawiony obwieszczonym przez KPRM sukcesem.

CZYTAJ TAKŻE: Za środki z KPO przy „wódce i śledziu” baluj? Politycy PiS przed KPRM. Mieli dla Tuska… taczkę i wymowną tablicę z nazwą resortu

koal/X

