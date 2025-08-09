„KPO to szansa na rozwój Polski! 19,4 km obwodnic wybudowanych z KPO!” - obwieściła w mediach społecznościowych kancelaria premiera Donalda Tuska. Najwyraźniej w ten sposób rządzący próbują nieudolnie przykryć aferę związaną ze skandalicznym rozdziałem funduszy z KPO. „To nie fejk, oni naprawdę chwalą się, że wybudowali 19,4 km obwodnic” - skomentował na X poseł PiS Marcin Romanowski.
Politycy PiS składają do prokuratury zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez premiera Donalda Tuska, który w ich ocenie nie dopilnował właściwego rozdziału środków z KPO. W szczególności nie nadzorował opracowania kryteriów, które zaważyły na rozdysponowaniu olbrzymich sum z unijnych funduszy. Na domiar złego jego kancelaria pochwaliła się dziś „sukcesem”, publikując w mediach społecznościowych radośnie brzmiącą informację o wybudowaniu 19,4 km obwodnic ze środków KPO.
To nie fejk, oni naprawdę chwalą się, że wybudowali 19,4 km obwodnic
— napisał w mediach społecznościowych poseł na uchodźctwie Marcin Romanowski z PiS.
Wolne żarty
Aż trudno uwierzyć, że KPRM próbuje tego typu wrzutkami przykryć bulwersującą opinię publiczna aferę dotyczącą skandalicznego rozdysponowania środków z KPO. Były kandydat na prezydenta Krzysztof Stanowski uznał, że to… żart.
Od kiedy to jest konto satyryczne?
— skomentował Krzysztof Stanowski wyraźnie rozbawiony obwieszczonym przez KPRM sukcesem.
