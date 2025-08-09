„Każdy, kto popełnił błędy, poniesie (lub już poniósł) konsekwencje. Niezależnie od stanowiska i partyjnej przynależności. A to, że PiS kłamie i manipuluje w tej sprawie, nie będzie żadnym usprawiedliwieniem” - napisał na platformie X premier Donald Tusk. W ten sposób odniósł się do kontrowersji wokół wydatkowania niektórych środków z KPO. Zapomniał najwyraźniej, że nie tylko politycy PiS krytykowali sposób rozdysponowania dużych pieniędzy.
Miliardy euro z KPO to wielkie projekty rozwojowe Polski. Włożyliśmy za dużo wysiłku w ich odblokowanie, by pozwolić komukolwiek na marnotrastwo. Każdy, kto popełnił błędy, poniesie (lub już poniósł) konsekwencje. Niezależnie od stanowiska i partyjnej przynależności. A to, że PiS kłamie i manipuluje w tej sprawie, nie będzie żadnym usprawiedliwieniem. Dla nikogo
— napisał premier Donald Tusk na platformie X.
„Pana premierostwo jest marnotrawstwem każdego dnia”
Można było po prostu przeprosić i przyznać „gdzieś zawaliliśmy, spróbujemy naprawić, co się da”, ale takie rzeczy to nie u Tuska.
Rzecz jasna premier doczekał się już komentarzy.
Każdy dzień na dymisję Donalda Tuska jest dobry. Pana premierostwo jest marnotrawstwem każdego dnia. Dla Polaków nielegalni imigranci i pogarda, dla KO miliony na jachty, restauracje, hotele i przewały - to Pański program
— napisał wiceprezes PiS Tobiasz Bocheński.
Milion na bitcoiny, po pół bańki na jacht, solarium w pizzerii, pizzeria w solarium i klub dla swingersów. WIELKIE PROJEKTY ROZWOJOWE TUSKA
— skomentował poseł Michał Woś.
Panie Tusk a da rade napisać: przepraszam albo dymisja i nie wspomnieć nic o „PiS”
— zapytał Bogdan Rzońca, europoseł PiS.
KPO to prawdziwy program rodzina na swoim. Do dymisji!
— napisał poseł Jan Kanthak.
Osoby, które zdecydowały o ostatecznych kryteriach KPO, nie poniosły żadnych konsekwencji. Zwolniono Bogu ducha winną urzędniczkę. No i dobrze, że jak zwykle napluł Pan na PiS, bo się bałem, że Pan bez formy
— napisał Janusz Cieszyński, były wiceminister cyfryzacji.
