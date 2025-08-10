„Jak Wam podoba się to, że będziecie teraz obok jachtów spłacać ich sauny, solaria w pizzeriach i kluby swingersów? Czujecie to już? Kim dla Tuska i jego zgrai naprawdę Państwo jesteście?” - napisał w mediach społecznościowych poseł PiS Zbigniew Ziobro. To komentarz byłego ministra sprawiedliwości do afery KPO. Blokowane Polsce przez kilka lat unijne środki trafiły m.in. do osób powiązanych z politykami koalicji Donalda Tuska.
Według doniesień medialnych, z fundusze z Krajowego Planu Odbudowy miały trafić również np. zakup jachtów, solariów, klub dla swingersów czy laboratorium hodowli ziemniaka tolerancyjnego na stresy środowiskowe. Afera KPO bulwersuje opinię publiczną tym bardziej, że wśród beneficjantów można znaleźć osoby powiązane z politykami obecnego obozu władzy. Internauci bardzo szybko doszli do tego, że z KPO korzystała również firma żony polityka Koalicji Obywatelskiej Artura Łąckiego. Politycy PiS znaleźli z kolei byłą kandydatkę Koalicji Obywatelskiej do rady powiatu, która miała otrzymać 0,5 mln zł na budowę placu campingowego.
I jak się teraz czujecie Wy wszyscy, którzy uwierzyliście w obiecanki Tuska?! Już wiecie, że w „praworządnej”, uśmiechniętej Polsce jeśli jesteście znajomymi albo rodziną działacza PO, to dostaniecie za darmo jacht. A jeśli nimi nie jesteście, to będziecie spłacali ich luksusy - teraz już wiecie, jak politycy Tuska publicznie chwalą się jak oni i ich znajomi „dorabiają się” na unijnych pożyczkach KPO
— zapytał na X były szef MS Zbigniew Ziobro.
KPO to nie darowizna, ale pożyczka
Pieniądze, które wypłacono na różnego typu inwestycje w ramach KPO, pochodzą z funduszy unijnych. Te jednak nie darmowe, ale stanowią pożyczkę, którą państwa UE zaciągnęły w ramach specjalnie powołanego do walki ze skutkami pandemii funduszu. Pożyczkę tę polscy obywatele - jak w każdym innym kraju UE - będą musieli spłacić. W Polsat News posłanka KO Katarzyna Królak powiedziała, że połowa jej znajomych wzięła kasę z KPO, w tym także rodzina.
