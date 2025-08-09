Politycy Prawa i Sprawiedliwości znaleźli na mapie dotacji przyznanych z KPO inwestycję „Oaza Rekreacji”, pod która podpisana jest Agnieszka Wtulich z Mławy woj. mazowieckie. W ubiegłym roku Wtulich wystartowała w wyborach samorządowych ubiegając się o mandat z ramienia Koalicji Obywatelskiej. „Oaza rekraacji… 539 tys. złotych” - napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Maciej Wąsik.
CZYTAJ TAKŻE: Sasin składa zawiadomienie do prokuratury na premiera ws. KPO. „Trzeba zbadać związki beneficjentów KPO z koalicją rządową Tuska”
Przedsięwzięcie „Oaza Rekreacji” przewiduje budowę placu campingowego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą i ładowarkami dla pojazdów elektrycznych, boiskiem wielofunkcyjnym do padla, siatkówki, koszykówki, domkami turystycznymi. Wszystko to ma być energetycznie samowystarczalne dzięki magazynowi energii, plus usługi gastronomiczne.
Jak zauważyli politycy Prawa i Sprawiedliwości wszystko to w ramach dotacji z KPO dla „TRADYCJI Agnieszki Wtulich”.
Profilowe. 539 tys. z KPO. Tak trzeba żyć…
— napisał na X europoseł Maciej Wąsik z PiS.
Na otarcie łez?
Agnieszka Wtulih startowała w ubiegłym roku w wyborach samorządowych z list Koalicji Obywatelskiej. Do Rady Powiatu Mławskiego jednak się nie dostała, ponieważ uzyskała zaledwie 1,8 proc. głosów poparcia.
Plac kempingowy z domkami - 539 tys. z KPO. Ośmiornica!
— skomentował z kolei europoseł PiS Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737330-kandydowala-z-list-ko-tez-dostala-srodki-z-kpo
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.