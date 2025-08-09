Kandydowała z list KO do rady powiatu. Też dostała środki z KPO? Europosłowie PiS: "Tak trzeba żyć...", "Ośmiornica!"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Tusk / autor: PAP/Piotr Matusewicz
Donald Tusk / autor: PAP/Piotr Matusewicz

Politycy Prawa i Sprawiedliwości znaleźli na mapie dotacji przyznanych z KPO inwestycję „Oaza Rekreacji”, pod która podpisana jest Agnieszka Wtulich z Mławy woj. mazowieckie. W ubiegłym roku Wtulich wystartowała w wyborach samorządowych ubiegając się o mandat z ramienia Koalicji Obywatelskiej. „Oaza rekraacji… 539 tys. złotych” - napisał w mediach społecznościowych europoseł PiS Maciej Wąsik.

CZYTAJ TAKŻE: Sasin składa zawiadomienie do prokuratury na premiera ws. KPO. „Trzeba zbadać związki beneficjentów KPO z koalicją rządową Tuska”

Przedsięwzięcie „Oaza Rekreacji” przewiduje budowę placu campingowego wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą i ładowarkami dla pojazdów elektrycznych, boiskiem wielofunkcyjnym do padla, siatkówki, koszykówki, domkami turystycznymi. Wszystko to ma być energetycznie samowystarczalne dzięki magazynowi energii, plus usługi gastronomiczne.

Jak zauważyli politycy Prawa i Sprawiedliwości wszystko to w ramach dotacji z KPO dla „TRADYCJI Agnieszki Wtulich”.

Profilowe. 539 tys. z KPO. Tak trzeba żyć…

— napisał na X europoseł Maciej Wąsik z PiS.

Na otarcie łez?

Agnieszka Wtulih startowała w ubiegłym roku w wyborach samorządowych z list Koalicji Obywatelskiej. Do Rady Powiatu Mławskiego jednak się nie dostała, ponieważ uzyskała zaledwie 1,8 proc. głosów poparcia.

Plac kempingowy z domkami - 539 tys. z KPO. Ośmiornica!

— skomentował z kolei europoseł PiS Waldemar Buda, były minister rozwoju i technologii.

CZYTAJ TAKŻE: Prezes PiS o aferze KPO. Przypomniał atak prezesa NIK na PFR. „Fundamentem kampanii obecnej władzy było kłamstwo”

koal/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych