Prezydent Karol Nawrocki podczas dzisiejszej wizyty w Krąpieli nie tylko podpisał trzecią zapowiadaną w kampanii wyborczej inicjatywę ustawodawczą, ale również spotkał się z jedną z zamieszkałych tam rodzin. Głowie państwa towarzyszył m.in. jeden z synów.
Tak jak i w kampanii wyborczej, również już po objęciu urzędu prezydenta Karol Nawrocki chętnie spotyka się i rozmawia z kolegami. Trzeciego dnia urzędowania prezydent podpisał trzecią inicjatywę ustawodawczą - po CPK i Podatkowym Kontrakcie przyszedł czas na „Ochronę polskiej wsi”.
Wizyta u państwa Kosmalów
W Krąpieli w województwie zachodniopomorskim głowie państwa towarzyszył młodszy z synów - Antoni, ale również szef KPRP Zbigniew Bogucki.
Nawrocki rozmawiał i fotografował się z mieszkańcami Krąpieli, a podczas wizyty odwiedził również gospodarstwo rolne jednej z rodzin.
Prezydent RP Karol Nawrocki odwiedził gospodarstwo rolne Państwa Kosmalów. Dziękujemy, że mogliśmy spędzić razem czas i podziękować za Waszą pracę!
— wpis o takiej treści ukazał się na profilach KPRP w mediach społecznościowych, wraz ze wspólnym zdjęciem.
Serdecznych spotkań nie brakowało także wczoraj. Prezydent z małżonką Martą w miejscowości Cmolas na Podkarpaciu zjedli obiad z wielodzietną rodziną państwa Drapałów.
