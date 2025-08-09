Były szef MAP poseł Jacek Sasin składa do prokuratury doniesienie o możliwości popełnia przestępstwa przez premiera Donalda Tuska w związku ze skandalicznym rozdziałem funduszy z KPO. „Obowiązkiem premiera Donalda Tuska było takie ukształtowanie nadzoru nad udzielaniem dotacji z KPO (ex ante), aby pieniądze nie trafiły na projekty, co do których przyznanie wsparcia nie było uzasadnione” - czytamy w zawiadomieniu. Poseł PiS domaga się od ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka sprawdzenia związków beneficjentów KPO, jakie mogą mieć z partiami tworzącymi rządową koalicję Donalda Tuska.
Poseł PiS Jacek Sasin opublikował w mediach społecznościowych zawiadomienie o możliwości popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych odpowiedzialnych za dysponowanie środkami z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).
Składam zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Donalda Tuska przy podziale środków z KPO. Panie ministrze sprawiedliwości Żurek – oczekuję, że z takim samym zapałem rozliczycie aferę KPO, jak chcecie rozliczać rzekomą aferę Funduszu Sprawiedliwości
— poinformował na X poseł PiS Jacek Sasin.
To jego reakcja na ujawnione przez media informacje o skandalicznych decyzjach dotyczących rozdysponowania środków z KPO. Informacje, które można było do niedawna przeczytać na oficjalnych stronach ministerstwa funduszy. Na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pojawiła się mapa ukazująca przedsiębiorstwa, które miały otrzymać dotacje. Co chwilę pojawiają się także nowe informacje pokazujące absurdalność decyzji urzędników, którzy przyznali ogromne środki z funduszu mającego ratować firmy przed skutkami pandemii, na m.in. jachty, solaria przy kebabie, sauny, wirtualne strzelnice czy klub dla swingersów. KE miała zażądać od rządu Tuska wyjaśnienia całej sprawy.
Publikujemy pełną treść zawiadomienia byłego szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych Jacka Sasina, jakie trafi do prokuratury.
Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
Zawiadamiam o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych Rzeczypospolitej Polskiej odpowiedzialnych za dysponowanie środkami pochodzącymi z Krajowego Programu Odbudowy (KPO”), w tym za nadzór nad procesem alokowania środków z KPO.
Funkcjonariusze ci mogli poprzez przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, działać na szkodę interesu publicznego oraz prywatnego, a także doprowadzić do wyrządzenia Skarbowi Państwa znacznej szkody majątkowej - tj. dopuścić się czynów stypizowanych m.in. w art. 231 lub 296 KK.
Cały proces należy zbadać, pod kątem działań podejmowanych na poziomie nie tylko indywidualnych decyzji, ale też ukształtowania całego procesu, nadzoru nad udzielaniem dofinansowania oraz działań podjętych po ujawnieniu nieprawidłowości. W szczególności, osobnym czynem zabronionym mogło być niedopełnienie obowiązku niezwłocznego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa zaraz po jego zidentyfikowaniu.
Z uwagi na powyższe, skalę ujawnionych nieprawidłowości oraz brak adekwatnych działań po ich ujawnieniu, które to okoliczności wskazują na systemowy charakter nieprawidłowości, w mojej ocenie należałoby w pierwszej kolejności zbadać stan wiedzy i działania podejmowane przez:
Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska - w wykonaniu jego obowiązków wynikających z art. 148 Konstytucji RP oraz przepisów szczegółowych - tak by ustalić czy nie doszło z jego strony do popełnienia przestępstwa.
Uzasadnienie
Wczoraj (piątek, 8.08.25), w domenie publicznej pojawił się szereg publikacji wskazujących na to, że środki pochodzące z KPO mogły być wydatkowane niegospodarnie i niezgodnie z ich przeznaczeniem. Jak wskazują publikacje prasowe, przedsiębiorcy uzyskali dotacje m.in. na zakup jachtów, luksusowych samochodów, saun, solarium do pizzerii, oranżerii do baru z kebabem, itp.
Nieprawidłowości w dysponowaniu środkami z KPO przyznają nawet sami urzędnicy. Wniosek taki można wysnuć chociażby z wypowiedzi Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, w której stwierdził on, że: nie akceptuje żadnego marnowania środków z KPO” oraz, że „Ministerstwo wiedziało o pewnych nieprawidłowościach, trwają kontrole, ale te wyjaśniania mi nie wystarczają. Będę oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków.”
Minister Szyszko stwierdził natomiast, że „Ministerstwo wiedziało o nieprawidłowościach od kilku tygodniu oraz że nie ma zgody na nieprawidłowe wykorzystywanie środków publicznych”.
Mając na uwadze powyższe należy zauważyć, że obowiązkiem premiera Donalda Tuska było takie ukształtowanie nadzoru nad udzielaniem dotacji z KPO (ex ante), aby pieniądze nie trafiły na projekty, co do których przyznanie wsparcia nie było uzasadnione. Wyrażana teraz po fakcie deklaracja działań naprawczych podejmowanych ex post i dochodzenia zwrotu środków nie eliminuje nieprawidłowości, ponieważ:
1) nie jest jasne czy będzie możliwe odzyskanie niewłaściwie przyznanych środków,
2) a nawet gdyby było ono możliwe to nieprawidłowości doprowadzą do opóźnienia momentu, w którym środki powinny trafić do tej części przedsiębiorców, którzy uzyskali dofinansowania legalnie.
W interes prywatny tych wszystkich przedsiębiorców, którzy uczciwie i racjonalnie otrzymali wsparcie godzi więc generalna decyzja o wstrzymaniu wypłaty środków.
Należy podkreślić, że pomimo posiadanej od kilku tygodni” wiedzy oraz przeświadczenia o tym, że w programie KPO dochodziło do „nieprawidłowości” a środki były „marnowane” nie zawiadomiono o tym prokuratury. Gdzie odpowiedzialności karnej podlega brak złożenia przez funkcjonariuszy publicznych zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa stosownie do dyspozycji art. 304 § 2 KPK powinni byli zrobić niezwłocznie.
Okolicznością konieczną zbadania są też związki wielu beneficjentów KPO z partią (i szerzej koalicją rządową) premiera Tuska. W szeregu publikacji ujawniono, że członkowie Koalicji Obywatelskiej, członkowie rodzin polityków oraz ich bliscy znajomi, otrzymali znaczne dotacje. Kwoty oraz przeznaczenie środków wzbudziły oczywiste zdziwienie, a koligacje osobiste burzą obraz przejrzystości całego procesu weryfikowania wniosków KPO.
koal/X
