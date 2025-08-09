Najwyższa Izba Kontroli opublikowała wczoraj komunikat, w którym wskazuje m.in., że w PFR nie stwierdzono korupcji. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, komentując na platformie X skandal z KPO przywołał wspomniane oświadczenie podpisane przez prezesa NIK Mariana Banasia. „Potwierdza tylko, że fundamentem kampanii obecnej władzy było kłamstwo” - napisał lider największej partii opozycyjnej.
Marian Banaś - za rządów PiS najpierw atakowany przez ówczesną opozycję i lewicowo-liberalne media, lecz już później przez to samo towarzystwo noszony na rękach, ponieważ zaczął uderzać w swoje środowisko polityczne. Dwa lata po jednym z takich uderzeń Banaś był zmuszony wydać pewne oświadczenie.
Najwyższa Izba Kontroli wyraża ubolewanie z tytułu sposobu przedstawienia przez Prezesa Najwyższej Izby Kontroli informacji na posiedzeniu Sejmu nr 79 w dniu 12 lipca 2023 r. i zniekształcenia jej w środkach masowego przekazu oraz w mediach społecznościowych w sposób sugerujący rzekome wydatkowanie przez Polski Fundusz Rozwoju S.A. z siedzibą w Warszawie środków na realizację zadań publicznych w okolicznościach stwierdzonej korupcji. W tym przedmiocie Izba stanowczo podkreśla, że w ramach kontroli P/21/018 pt. Efekty wybranych działań państwa podejmowanych w celu łagodzenia skutków epidemii w gospodarce, w Polskim Funduszu Rozwoju nie stwierdzono korupcji, a poczynione ustalenia kontrolne wskazały, że pomoc państwa udzielana przedsiębiorcom przez Polski Fundusz Rozwoju przyczyniła się do łagodzenia w krótkim czasie ekonomicznych skutków wprowadzanych ograniczeń w związku z epidemią wywołaną przez COVID-19
— czytamy w dokumencie, na którym widnieje podpis prezesa NIK.
Prezes PiS: To pokazuje, jacy ludzie nami rządzą
Zarówno do oświadczenia NIK, jak i do głośnej afery KPO odniósł się na platformie X Jarosław Kaczyński.
Skandal związany z AferaKPO pokazuje, jacy ludzie nami rządzą. A oświadczenie NIK potwierdza tylko, że fundamentem kampanii obecnej władzy było kłamstwo
— napisał prezes PiS.
Jeżeli nawet zdarzało się coś niewłaściwego za naszych rządów, to sami na to reagowaliśmy. Dzisiaj zło jest normą, całkowicie tolerowaną przez tę władzę
— podsumował.
