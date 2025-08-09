„To zupełnie nowy styl prezydentury. Takiego prezydenta jeszcze nie było, który czerpie swoją siłę z bezpośredniego, bliskiego kontaktu z ludźmi. […] Można odnieść wrażenie, że on jakby nie zakończył jeszcze tej kampanii wyborczej” – powiedziała dziennikarka Telewizji wPolsce24 Anna Sarzyńska w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci”.
Po uroczystości zaprzysiężenia na Prezydenta RP, Nawrocki wyszedł do zgromadzonych przed Sejmem sympatyków, dziękując im za wsparcie, m.in. w czasie kampanii wyborczej. Po wystąpieniu na manifestacji Para Prezydencka wyjechała do Archikatedry św. Jana Chrzciciela. Krótko po odjeździe, na ulicy Łazienkowskiej, kolumna prezydencka zatrzymała się, a nowo zaprzysiężony prezydent wysiadł z limuzyny i podszedł do grupy jego zwolenników niosących biało-czerwone flagi. Przywitał się z nimi i wrócił do limuzyny. Tę kwestię skomentowali dziennikarze i publicyści.
Mam wrażenie, że to zupełnie nowy styl prezydentury. Takiego prezydenta jeszcze nie było, który tak czerpie swoją siłę z bezpośredniego, bliskiego kontaktu z ludźmi. Zazwyczaj było tak, że owszem w kampanii wszystkie wiece, spotkania z wyborcami — tak, ale potem już po zaprzysiężeniu prezydenci jakoś troszeczkę się wycofywali, zwiększali dystans, czy to ze względów prestiżowych, czy to ze względów bezpieczeństwa. A widać, że Karol Nawrocki nie chce jakby tutaj tej bariery między sobą a elektoratem i wyborcami, że on będzie skracał ten dystans. Można odnieść wrażenie, że on jakby nie zakończył jeszcze tej kampanii wyborczej
— zaznaczyła Anna Sarzyńska.
„Prezydentura ludowa”
Ja bym to nazwał prezydenturą ludową w takim dobrym sensie, tak jak Margaret Thatcher nazywała swoją wersję kapitalizmu kapitalizmem ludowym. To jest odwoływanie się, bo tam przecież cała masa intelektualistów była na zapleczu w tym komitecie, który zaproponował kandydaturę Karola Nawrockiego, więc to jest ustawione odpowiednio, ale prezydent ludowy to jest taki wzorzec jak z Brazylii czy z niektórych krajów południowo-amerykańskich. Nie w sensie negatywnym
— podkreślił Stanisław Janecki.
To, co ma Karol Nawrocki, czyli świetną pamięć, miał także Lech Kaczyński i to ma też Jarosław Kaczyński. To jest to, co cechuje wybitnych ludzi
— powiedział Andrzej Rafał Potocki, nawiązując do pierwszego orędzia prezydenta Karola Nawrockiego w Sejmie.
nt/Telewizja wPolsce24
