Prezydent Nawrocki ponownie odwiedzi USA. Potocki w "Salonie Dziennikarskim": Biały Dom zrobił niesamowity wyjątek

Biały Dom generalnie nie zaprasza kandydatów na prezydentów z innych krajów. A tu w tym przypadku zrobili niesamowity wyjątek, że Trump przyjął kandydata Nawrockiego właśnie jeszcze przed wyborem” – powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Andrzej Rafał Potocki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Anna Sarzyńska, dziennikarka Telewizji wPolsce24.

CZYTAJ WIĘCEJ: Będzie spotkanie prezydentów Polski i USA! Trump zaprosił Nawrockiego do Białego Domu! „Kolejna kampanijna zapowiedź zrealizowana”

W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA Donald Trump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r.…

