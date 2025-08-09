„Dlaczego afera KPO uderzy jednak w Donalda Tuska? Bo to rzuca światło na cały sposób funkcjonowania tej władzy, tego rządu także na niższych strukturach, że to jest sitwa po prostu. To jest sitwa centralna i sitwy lokalne, które kierują się zasadą lojalności. Tyle było tego gadania, ile z tych pieniędzy będzie dobra, a tu nie ma dobra żadnego. Jest dobro dla kumpli” – powiedział publicysta tygodnika „Sieci” Stanisław Janecki w „Salonie Dziennikarskim”, wspólnej audycji portalu wPolityce.pl i Radia Warszawa, transmitowanej na antenie Telewizji wPolsce24. Gośćmi Jacka Karnowskiego byli również Andrzej Rafał Potocki, publicysta tygodnika „Sieci” oraz Anna Sarzyńska, dziennikarka Telewizji wPolsce24.
Na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pojawiła się mapa ukazująca przedsiębiorstwa, które miały otrzymać dotacje. Wynika z niej, że niektórzy przedsiębiorcy, zamiast na innowacje, mogli otrzymać pieniądze m.in. na firmowe jachty, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Tę kwestię omówili dziennikarze i publicyści.
Zdecydowanie jest to podwójnie bolesny cios, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską. KPO było sztandarowym hasłem, którym walono w Prawo i Sprawiedliwość, bo rzekomo nieudolność PiS-u sprawiała, że KPO nie mogło zostać odblokowane, te pieniądze nie trafiały do Polski, były opóźniane. I to właśnie PiS miał za to ponosić winę. I taką obietnicą Platformy było to, że jak dojdą do władzy, to te miliony z KPO do nas wpłyną i wpłynęły. Politycznie było to blokowane na wniosek polityków PO, którzy prosili, żeby te pieniądze zamrozić, żeby właśnie mogli otrąbić sukces i pieniądze wpłynęły i jak wiemy, popłynęły tymi strumieniami nie po to, żeby wspierać polską gospodarkę, tylko tak gdzieś boczkiem do znajomych
— wskazała Anna Sarzyńska.
Wzmocnienie struktur PO
Zbyt dużo wychodzi teraz na jaw sytuacji, gdzie te pieniądze przytulali ludzie bądź żony wysoko postawionych polityków Platformy Obywatelskiej. Tego jest moim zdaniem zbyt dużo, żeby przejść nad tym do porządku dziennego. I nasuwa się duże prawdopodobieństwo, graniczące z pewnością, że właśnie to był tego typu plan, żeby dofinansować tych, co nas popierają, co nam dawali pieniądze. Jednym słowem wzmacniamy nasze terenowe struktury poprzez rozdawnictwo KPO
— powiedział Andrzej Rafał Potocki.
To dopiero początek przecież to jest tylko hotelarstwo, restauracje i catering (HoReCa). Poczekajmy, będą jeszcze lepsze numery. To absolutnie gwarantuję. Szczególne kwiatki będą przy naborze w kulturze, gdzie przecież trzeba nagrodzić wszystkich swoich. KPO trzeba by rozszyfrować jako Koleżeński Plan Odkucia się, bo przecież wszelkie krzywdy trzeba im teraz zrekompensować tymi historiami. Tam ktoś obliczył, że we wnioskach było 107 jednostek pływających, w tym dwa katamarany. Odbudowujemy jakąś prywatną korsarkę, że tak powiem czy rekompensujemy sobie straty moralne, bo prowadzenie biznesu w Unii Europejskiej, to przecież jest takie przedsięwzięcie właściwie socjalistyczno-patologiczne. Tu łamie się warunki pod każdym względem. To jest właściwie zanegowanie wolnego rynku, konkurencji
— wskazał Stanisław Janecki.
To jest normalna biznesowa bandyterka
— dodał Andrzej Rafał Potocki.
Dlaczego to uderzy jednak w Donalda Tuska? Bo to rzuca światło na cały sposób funkcjonowania tej władzy, tego rządu także na niższych strukturach, że to jest sitwa po prostu. To jest sitwa centralna i sitwy lokalne, które kierują się zasadą lojalności. Tyle było tego gadania, ile z tych pieniędzy będzie dobra, a tu nie ma dobra żadnego. Jest dobro dla kumpli
— wyjaśnił Stanisław Janecki.
