Podczas spotkania z rolnikami w miejscowości Krąpiel w woj. zachodniopomorskim prezydent Karol Nawrocki podpisał projekt ustawy „Ochrona polskiej wsi”. Jej celem jest m.in. wydłużenie moratorium na sprzedaż ziemi rolnej należącej do państwa.
Dzisiaj prezydent Polski mówi jasno, że jest za polskimi rolnikami
- powiedział Nawrocki w trakcie wystąpienia.
Żeby Polska była bezpieczna musi być bezpieczna militarnie i wojskowo, musi mieć silnych żołnierzy; musi być bezpieczna energetycznie; musi być bezpieczna pod względem cywilnym. Chcę powiedzieć jasno, że Polska nigdy nie będzie bezpieczna, bez bezpieczeńtwa żywnościowego. A za to odpowiada polski rolnik - jak polski żołnierz.
— dodał.
Poinformował, że w swoim projekcie ustawy odnosi się do wygasającego w 2026 r. moratorium na sprzedaż ziemi, należącej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Ustawa o ochronie polskiej wsi wzywa większość parlamentarną, aby przedłużyć moratorium na zakaz sprzedaży polskiej ziemi i to dzisiaj podpisałem
— powiedział prezydent.
Dodał, że w projektowanej ustawie wzywa także do zmiany preambuły ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, którą określił „konstytucją polskiego rolnictwa”.
Chcę, aby przyjąć ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego z nową preambułą, co da nam narzędzie do potencjalnej reakcji w sytuacji, kiedy w życie wejdzie umowa z krajami Mercosur i kiedy znowu polski rynek będzie zalewany przez produkty z Ukrainy
— zaznaczył Nawrocki.
