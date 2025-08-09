Sprawa kontrowersyjnych wydatków środków z KPO nie przestaje bulwersować. Kanał Zero opublikował w serwisie YouTube materiał, w którym dociera do niektórych lokali, do których trafiły wspomniane środki. „Jedno solarium i takie pieniądze? Ja chyba czegoś nie rozumiem. To jest jakiś fake?” - dziwi się matka niepełnosprawnego dziecka z Góry Kalwarii. Do tamtejszego solarium trafiło 540 tys. zł na zakup tzw. mobilnych ekspresów do kawy. „Jak słyszę takie bzdury, to po prostu albo w to nie wierzę, albo mnie zwyczajnie szlag trafia”- mówi kobieta.
Z zewnątrz budynek wygląda jak z wczesnych lat 2000., kiedy tego rodzaju usługi w Polsce dopiero raczkowały, a jednak znalazło się na ustach całego kraju, a do jego właściciela trafiło 540 tys. zł. z Krajowego Planu Odbudowy. Mowa o solarium w Górze Kalwarii, czyli jednym z ujawnionych wczoraj kontrowersyjnych beneficjentów KPO. Właścicielowi przyznano środki na zakup… mobilnych ekspresów do kawy.
„To jest fake?”
Dziennikarze Kanału Zero wybrali się do niektórych miejsc, które z dość niezrozumiałych względów otrzymały duże pieniądze w ramach KPO. Jednym z nich jest wspomniane solarium. Autor materiału rozmawiał z mieszkańcami Góry Kalwarii, m.in. matką niepełnosprawnego dziecka.
Nie byłam przez wakacje, dlatego że mam niepełnosprawne dziecko, jak pan widzi. Ale solarium jest, no, najwyższy poziom
— mówi kobieta, pytana o to, czy słyszała o dotacji na mobilne ekspresy lub może nawet korzystała ze wspomnianego solarium.
Kiedy reporter podał kwotę, nie kryła zdziwienia:
Jedno solarium i takie pieniądze?
Ja chyba czegoś nie rozumiem. To jest jakiś fake?
— dopytywała kobieta, jednak przedstawiciel Kanału Zero pokazał w telefonie zrzuty ekranu ze strony internetowej.
Wie pan, ile kosztuje taki ekspres do kawy? Nawet nie wiem czy procent tego. Powiem panu, ja nie mogę słuchać takich rzeczy, bo jak pan widzi, ja mam dziecko niepełnosprawne. I jak słyszę takie bzdury, to po prostu albo w to nie wierzę, albo mnie zwyczajnie szlag trafia
— odpowiedziała rozmówczyni.
