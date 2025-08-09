Nie milkną echa afery związanej z Krajowym Planem Odbudowy. Jest już reakcja Komisji Europejskiej. „Polska ma obowiązek podjąć działania wyjaśniające” – przekazał dziennikarce RMF FM w Brukseli Maciej Berestecki, rzecznik KE. Wskazał, że na jakiekolwiek nieprawidłowości, jeśli są, „w pierwszej kolejności muszą zareagować polskie władze i to one muszą wdrożyć działania naprawcze”.
Na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pojawiła się mapa ukazująca przedsiębiorstwa, które miały otrzymać dotacje. Wynika z niej, że niektórzy przedsiębiorcy, zamiast na innowacje mogli otrzymać pieniądze m.in. na firmowe jachty, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.
Obowiązkiem państw członkowskich jest podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu ochrony interesów finansowych Unii, w tym zapewnienie korekt i, w razie potrzeby, wszczęcie postępowania prawnego w celu odzyskania sprzeniewierzonych środków
— przekazały dziennikarce RMF FM służby prasowe KE.
Kiedy KE sprawdzi kontrowersje?
Jak ustaliła reporterka Katarzyna Szymańska-Borginon, Komisja Europejska sprawdzi, czy te kontrowersyjne projekty dla mikorfirm spełniają kryteria uzgodnione w ramach KPO, dopiero gdy Polska przedstawi wniosek o płatność.
Taki wniosek planowany jest w listopadzie.
Trwają kontrole firm z branży hotelarskiej i gastronomii (HoReCa), które skorzystały ze wsparcia z KPO; w razie wykrycia nieprawidłowości, będą musiały zwrócić pieniądze w ciągu 14 dni
— poinformował PAP Arkadiusz Dewódzki z PARP.
Dodał, że wyników kontroli można spodziewać się we wrześniu.
Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę; składa się z 57 inwestycji i 54 reformy. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro ze środków UE, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł. Kolejna transza pieniędzy ma wpłynąć jesienią.
