W sobotę 9 i niedzielę 10 sierpnia obowiązuje cisza wyborcza w związku z przedterminowymi wyborami prezydenta Zabrza – poinformował dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Katowicach Michał Fijałkowski. Zasady są takie same, jak w przypadku innych wyborów - nie tylko w Zabrzu, lecz w całym kraju obowiązuje zakaz agitacji, także w internecie - wyjaśnił Fijałkowski.
Kampania wyborcza przed pierwszą turą przedterminowych wyborów w Zabrzu zakończyła się w piątek o godz. 24.00. Od tego momentu do zakończenia głosowania w niedzielę o godz. 21.00 – o ile nie zostanie ono przedłużone – obowiązuje cisza wyborcza.
Zasady dotyczące ciszy wyborczej są takie same, jak w przypadku innych wyborów. Zakaz agitacji obowiązuje zarówno w Zabrzu, jak i w całym kraju. Oczywiście nie można prowadzić jej również w internecie
— wyjaśnił Michał Fijałkowski w rozmowie z PAP.
Za naruszenie ciszy wyborczej uznaje się każdy element czynnej agitacji wyborczej, czyli publicznego nakłaniania lub zachęcania do głosowania w określony sposób. W czasie ciszy wyborczej nie wolno zwoływać zgromadzeń, organizować pochodów i manifestacji, wygłaszać przemówień czy rozpowszechniać materiałów wyborczych.
Co narusza, a co nie narusza ciszy wyborczej?
Zachęcanie do udziału w wyborach nie narusza ciszy wyborczej, o ile nie zawiera elementów agitacji wyborczej na rzecz któregoś z kandydatów.
Nie trzeba usuwać plakatów wyborczych rozwieszonych przed rozpoczęciem ciszy wyborczej. Nie można jednak jeździć pojazdami oklejonymi plakatami wyborczymi. Takie pojazdy mogą natomiast stać zaparkowane.
Zabroniona jest agitacja wyborcza w lokalach wyborczych oraz w budynkach, na terenie których się one znajdują.
Za złamanie zakazu agitacji wyborczej grozi grzywna.
Grzywna za publikację sondaży w ciszy wyborczej wynosi od 500 tys. złotych do 1 mln złotych. Dotyczy to zarówno sondaży przedwyborczych, na temat np. przewidywanych zachowań wyborców lub wyników wyborów, jak i sondaży prowadzonych w dniu głosowania.
Lokale wyborcze mają zostać otwarte w niedzielę o godz. 7.00. W sumie utworzono 89 obwodowych komisji wyborczych. Do głosowania jest uprawnionych około 116,7 tys. mieszkańców Zabrza.
Kandydaci w przedterminowych wyborach
O urząd prezydenta Zabrza ubiega się sześcioro kandydatów: Borys Borówka (KWW Borysa Borówki), Łucja Chrzęstek-Bar (KWW Łucji Chrzęstek-Bar), Sebastian Dziębowski (KWW Sebastiana Dziębowskiego – Konfederacja), Rafał Kobos (KWW Skuteczni dla Zabrza i Małgorzata Mańka-Szulik), Ewa Weber (KWW Ewa Weber) i Kamil Żbikowski (KWW Lepsze Zabrze Kamila Żbikowskiego).
Zorganizowanie przedterminowych wyborów prezydenta Zabrza było konieczne, ponieważ w majowym referendum odwołana z tego stanowiska została Agnieszka Rupniewska. Nie został natomiast przekroczony próg frekwencyjny konieczny do odwołania Rady Miasta Zabrze.
aja/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737285-zabrze-wybiera-prezydenta-dzis-i-jutro-cisza-wyborcza
