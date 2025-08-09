„KPO = Koniec Programu Odbudowy. Z głupoty? Z pośpiechu? Z ludzkiej pazerności? Z braku procesu i zasobów ludzkich do sprawnej oceny merytorycznej wniosków i odsiania plew od dobrego ziarna? Żal, że tak ważny dla Polski i polskiej gospodarki i inwestycji program kończy w taki sposób - bo chyba nikt nie ma już wątpliwości, że to KONIEC…” - napisał Rafał Brzoska, twórca i szef InPostu.
Na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pojawiła się mapa ukazująca przedsiębiorstwa, które miały otrzymać dotacje. Wynika z niej, że niektórzy przedsiębiorcy, zamiast na innowacje mogli otrzymać pieniądze m.in. na firmowe jachty, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.
Do tej kwestii nawiązał we wpisie na platformie X Rafał Brzoska, twórca i szef InPostu.
Żal również tych wszystkich NAPRAWDĘ kapitalnych projektów, które stworzono dzięki KPO, a zostały przyćmione zakupami ekspresów, jachtów czy swingers clubow (jeśli doniesienia prasowe są prawdziwe)
— wskazał.
„Nastąpi paraliż”
Brzoska dopytywany, czy naprawdę uważa, że to koniec KPO wyjaśnił, że teraz „już żaden ‘dobry’ urzędnik ‘ze strachu’ nie zaakceptuje żadnego ‘nawet najlepszego rozwojowego projektu”.
TAK KONIEC-bo już żaden „dobry” urzędnik, „ze strachu” nie zaakceptuje żadnego „nawet najlepszego rozwojowego projektu” - a te „rozwojowe na serio” są najtrudniejsze do oceny -więc nastąpi paraliż i Polska straci te środki bezpowrotnie. Łatwo ocenić zakup ekspresu do kawy, a dużo trudniej komercyjne qadrocoptery do przewozu ludzi - a mamy 3 takie prototypu latające i rewolucyjne na skalę światową
— dodał Rafał Brzoska.
