W oficjalnym liście gratulacyjnym, przekazanym w dniu zaprzysiężenia, prezydent USA Donald Trump zaprosił Prezydenta RP Karola Nawrockiego do Białego Domu na oficjalne spotkanie robocze w dniu 3 września 2025 r.” - poinformował szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker.

Kolejna kampanijna zapowiedź realizowana zgodnie z planem!

— podkreślił Szefernaker.

W środę Karol Nawrocki złożył przysięgę przed Zgromadzeniem Narodowym i wygłosił swoje pierwsze orędzie. 1 czerwca, w drugiej turze wyborów prezydenckich, popierany przez PiS Nawrocki, zdobywając 50,89 proc. głosów, pokonał kandydata KO Rafała Trzaskowskiego, który uzyskał 49,11-procentowe poparcie.

10 czerwca Karol Nawrocki jeszcze jako prezydent-elekt informował, że odbył rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Nawrocki przekazał wówczas na platformie X, że zaprosił Trumpa do Polski i że otrzymał też zaproszenie do spotkania w Białym Domu.

Na początku maja, przed I turą wyborów prezydenckich, Karol Nawrocki spotkał się w Białym Domu z prezydentem Trumpem. O spotkaniu informowały m.in. służby prasowe amerykańskiego prezydenta.

kk/X

