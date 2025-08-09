Poseł PiS Marek Suski na Telewizji wPolsce24 przyznał, że pozyskanie środków z KPO przez Polskę nie miało większego sensu. Uwidacznia się to dodatkowo obecnie po wybuchu afery KPO, gdy okazuje się, że środki UE, które pochodzą z pożyczek spłacanych później przez Polaków, były wydawane m.in. na jachty dla przedsiębiorców.
Myśmy badali tę sytuację, jakie są koszty uzyskania KPO. Premier Morawiecki mówił, że na takich zasadach, na takich warunkach oprocentowania, za tak rozłożone raty, to można uzyskać na międzynarodowym forum finansowym kredyty nawet na lepszych warunkach, dlatego specjalnie nie biliśmy się o to, żeby to uzyskać. (…) Podpisaliśmy to, dlatego, że tam część jest bezzwrotna, więc warto jednak pozyskać środki z tej części, z części kredytowej niekoniecznie
— mówił Marek Suski.…
Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów
Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.
Kliknij i wybierz e-prenumeratę.Wchodzę i wybieram
Jeżeli masz e-prenumeratę, Zaloguj się
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737280-tylko-u-nas-suski-walka-o-kpo-nie-miala-wiekszego-sensu