To po to były im środki UE?! Posłanka KO wprost: Połowa moich znajomych, rodziny, dostała dofinansowanie z KPO. Ludzie mogą pisać wnioski

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
autor: Fratria/X

Katarzyna Królak, posłanka KO, na antenie Polsat News bagatelizowała znaczenie afery KPO, która wybuchła, gdy okazało się, że środki z UE uzyskane m.in. w ramach pożyczek, które teraz musza spłacać wszyscy Polacy, były wydawane m.in. na jachty dla przedsiębiorców. Posłanka wyznała, że nie jest to problem dla jej rodziny i znajomych, ponieważ oni uzyskali środki z KPO na swoje pomysły!

Patrząc na region, w którym ja mieszkam, to połowa albo i większość moich znajomych, rodziny bliższej, dalszej, też dostała dofinansowania w ramach HoReCA. Przecież żyjemy w takim świecie, gdzie ludzie mają prawo pisać wnioski o dofinansowanie

— wypaliła Katarzyna Królak, posłanka KO.

Fala komentarzy

Słowa posłanki KO wywołały burzę w sieci.

Oświadczenie posłanki PO Katarzyny Królak kończy domysły i spekulacje o #AferaKPO. Połowa jej rodziny i znajomych dostała dofinansowanie. Na tym to polegało. Teraz czas na prokuraturę, akty oskarżenia i wyroki

— napisał na platformie X Marcin Warchoł, poseł PiS.

Ależ jaka skromna i powściągliwa Pani poseł KO Królak… Tylko połowa rodziny i znajomych dostała kasę z KPO. Szacun

— ironizował Paweł Szrot, poseł PiS.

Posłanka PO otwartym tekstem: O co chodzi, moja rodzina, znajomi dostali pieniądze z KPO

— zauważył Radosław Fogiel, poseł PiS.

Połowa albo i większość moich znajomych, rodziny bliższej i dalszej też, dostała dofinansowania w ramach HoReCa” - powiedziała posłanka KO Katarzyna Królak w Polsat News. No to gratulujemy!

— sarkastycznie napisał Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.

