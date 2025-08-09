Katarzyna Królak, posłanka KO, na antenie Polsat News bagatelizowała znaczenie afery KPO, która wybuchła, gdy okazało się, że środki z UE uzyskane m.in. w ramach pożyczek, które teraz musza spłacać wszyscy Polacy, były wydawane m.in. na jachty dla przedsiębiorców. Posłanka wyznała, że nie jest to problem dla jej rodziny i znajomych, ponieważ oni uzyskali środki z KPO na swoje pomysły!
Patrząc na region, w którym ja mieszkam, to połowa albo i większość moich znajomych, rodziny bliższej, dalszej, też dostała dofinansowania w ramach HoReCA. Przecież żyjemy w takim świecie, gdzie ludzie mają prawo pisać wnioski o dofinansowanie
— wypaliła Katarzyna Królak, posłanka KO.
Fala komentarzy
Słowa posłanki KO wywołały burzę w sieci.
Oświadczenie posłanki PO Katarzyny Królak kończy domysły i spekulacje o #AferaKPO. Połowa jej rodziny i znajomych dostała dofinansowanie. Na tym to polegało. Teraz czas na prokuraturę, akty oskarżenia i wyroki
— napisał na platformie X Marcin Warchoł, poseł PiS.
Ależ jaka skromna i powściągliwa Pani poseł KO Królak… Tylko połowa rodziny i znajomych dostała kasę z KPO. Szacun
— ironizował Paweł Szrot, poseł PiS.
Posłanka PO otwartym tekstem: O co chodzi, moja rodzina, znajomi dostali pieniądze z KPO
— zauważył Radosław Fogiel, poseł PiS.
„Połowa albo i większość moich znajomych, rodziny bliższej i dalszej też, dostała dofinansowania w ramach HoReCa” - powiedziała posłanka KO Katarzyna Królak w Polsat News. No to gratulujemy!
— sarkastycznie napisał Patryk Słowik, dziennikarz Wirtualnej Polski.
tkwl/X
