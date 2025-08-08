Kancelaria Prezydenta RP opublikowała w mediach społecznościowych niesamowite nagranie, na którym podsumowano wizytę pary prezydenckiej w Kolbuszowej i okolicach. „Wszystko co robimy, robimy dla Was - dla polskich rodzin!” - czytamy w opisie.
Prezydent RP Karol Nawrocki w Kolbuszowej w województwie podkarpackim podpisał drugą inicjatywą ustawodawczą „PIT Zero. Rodzina na plus”. Niebawem projekt ustawy trafi do Sejmu. Karol Nawrocki wskazał, że Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym.
Dlatego będę konsekwentnie powtarzał, że polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie polskiego Prezydenta, a zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale też moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego
— mówił.
Podczas wizyty na Podkarpaciu prezydent wspólnie z pierwszą damą Martą Nawrocką spotkali się także z wielodzietną rodziną państwa Drapałów, którzy mieszkają w miejscowości Cmolas.
Dla polskich rodzin!
W sieci, na oficjalnej stronie Kancelarii Prezydenta, wrzucono niesamowite nagranie, na którym podsumowanie wizytę pary prezydenckiej na południu Polski.
Wszystko co robimy, robimy dla Was - dla polskich rodzin!
— czytamy w opisie.
