Prezydent Karol Nawrocki poinformował, że zaprosi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego na rozmowę o tym, jak wygląda stan naszej dyplomacji. „Wierzę, że dojdziemy do pewnego porozumienia ws. ambasadorów” - mówił.
Nawrocki w w TV Republika został zapytany o to, w jaki sposób zamierza rozwiązać spór z rządem o nominacje ambasadorskie, który trwa jeszcze od czasów prezydentury Andrzeja Dudy.
Zaproszę ministra spraw zagranicznych na rozmowę o tym, jak wygląda stan naszej dyplomacji
— odpowiedział Nawrocki.
Prezydent nominuje, mianuje ambasadorów na świecie, w związku z tym wierzę, że dojdziemy do pewnego porozumienia
— mówił Nawrocki.
Podkreślił jednak, że z Sikorskim „na pewno nie znajdzie porozumienia wokół dwóch ambasadorów”, czyli Ryszarda Schnepfa i Bogdana Klicha. W ocenie prezydenta, „ci panowie nie służą Polsce tak, jak powinni”.
Jak zaznaczył, ma wiele kontaktów w USA i wie, że Klich, który kieruje polską placówką w Waszyngtonie jako chargé d’affaires, „nie jest w stanie zabezpieczyć interesów Polski”.
Więc o tych dwóch nazwiskach oczywiście nie powinniśmy rozmawiać (z Sikorskim)
— dodał Nawrocki.
Ale jest wielu innych ambasadorów na liście pana ministra spraw zagranicznych, których ja poznałem, jako urzędnik państwa polskiego, i których cenię, wokół których nie miałbym najmniejszych wątpliwości. Wobec tego jestem przekonany, że powinniśmy zacząć o tym rozmawiać
— powiedział prezydent.
CZYTAJ TAKŻE:
— Jasne stanowisko Nawrockiego: „Nie pozwolę czy prasie niemieckiej, czy kanclerzowi Niemiec traktować Polski i Polaków jako junior partnera”
— Prezydent w Kolbuszowej: Tego oczekują kolejne pokolenia Polaków - żeby Polska była ambitna, wielka. „Gwarancja ciągłości Rzeczpospolitej”
— Prezydent Nawrocki nawiązał do afery KPO: Nie chcę środków na sauny, solaria i ekspresy, chcę środków dla polskich rodzin
— Prezydent Nawrocki spełnia kolejną obietnicę wyborczą! Podpisał projekt ustawy, który ma pomóc rodzinom. „Jestem tu, by dotrzymać słowa”
— Nawrocki: „Polacy chcą CPK w pełnej okazałości. Port ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki i planem naszych marzeń”
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737263-nawrocki-chce-konca-kryzysu-ws-ambasadorow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.