Donald Tusk przepłynął dziś łodzią na morską farmę wiatrową w Łebie. Popełnił przy tym wpis i nagranie, na których nie pozostawiono suchej nitki! „Ogląda Pan, jak koleżanki i koledzy z partii ścigają się jachtami za pieniądze z KPO w wakacje?” - pytano szyderczo w serwisie X, nawiązując do afery KPO. Co więcej, zwrócono uwagę, że do klipu dobrano jako podkład bardzo specyficzną (ujmując najdelikatniej) piosenkę amerykańskiego rapera. „Wrzucać takie coś, gdy internet gotuje się od afery KPO. Ps. Tekst piosenki w tle: ‘Ona próbuje mi sprzedać kłamstwa, s..o, nie kupuję g..na’” - czytamy w komentarzu.
Szef rządu opublikował wpis o treści:
Cała naprzód!
Na nagraniu widzimy Tuska na dziobie łodzi i podpis „pov: obierasz kurs na rozwój Polski”.
„Ten też wziął łódź z KPO?”
Jak można było się spodziewać, w reakcji przypomniano o najświeższej aferze!
KPO
— skomentował krótko i wymownie Maciej Wilk, prezes stowarzyszenia „Tak dla CPK”.
Ogląda Pan, jak koleżanki i koledzy z partii ścigają się jachtami za pieniądze z KPO w wakacje?
— zapytał europoseł PiS Tobiasz Bocheński.
Jakie to jest groteskowe!
— ocenił Miłosz Lodowski.
Czy to nawiązanie do tych 28 jachtów zakupionych dla przedsiębiorców z naszych pieniędzy na KPO?
— zapytał także dziennikarz Łukasz Jankowski.
Czyj to jacht?
— dodał eurodeputowany PiS Bogdan Rzońca.
Ten też wziął łódź z KPO? Lepszy cwaniak
— skwitował Dariusz Lasocki, były członek PKW.
To też zajumanej kasy z KPO? Cała naprzód, nachapmy się ile wlezie!
— punktował poseł PiS Jan Kanthak.
Pojawiły się nawet szydercze przeróbki, gdzie w tle słychać słynny utwór „My Heart Will Go On” z filmu „Titanic”, jednak na flecie, z pełnym fałszem melodii:
A co słychać w tle?
Tymczasem część internautów zwróciła uwagę na podkład muzyczny, wykorzystany w klipie Donalda Tuska, chętnie używany w filmikach na TikToku. Wybrzmiewa tam amerykański raper Melly Mike i jego utwór… „Young Black & Rich”. Wyszło dość niezręcznie? Opisując to najdelikatniej.
Wrzucać takie coś, gdy internet gotuje się od #AferaKPO 🥶 Ps. Tekst piosenki w tle: „Ona próbuje mi sprzedać kłamstwa, su.o, nie kupuję g..na”
— zwrócił uwagę Marcel Formela na platformie X.
Dokładnie, w tle słychać:
Nie gratulują, ale wiesz, że oglądają to g..o. / Nawet się nie wkurzę, jestem młody, czarny i bogaty. / Ona próbuje mi wcisnąć kłamstwa, su.o, nie kupuję tego g..na.
[They don’t say congratulations, but you know they watch that shit / I ain’t even gon’ get mad, I’m young, black, and rich / She tryna sell me lies, bitch, I ain’t buying shit]
