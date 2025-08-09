Posłanka Koalicji Obywatelskiej Kamila Gasiuk-Pihowicz podjęła desperacką próbę wybielania ogromnej afery KPO, która oburzyła Polaków. Przekonywała, że Polacy mają się cieszyć, że w ogóle pieniądze z KPO są, bo to jej rząd je odblokował. Prawda jest jednak taka, że to nie rząd odblokował pieniądze, tylko były one blokowane w ramach politycznego szantażu przez unijny establishment, który chciał zmienić rząd w Polsce. Krzysztof Stanowski zapytał Gasiuk-Pihowicz o to, co takiego się jej zdaniem zmieniło w Polsce, że środki te zostały „odblokowane”. Posłanka w odpowiedzi zaczęła wymieniać rzekome zmiany, które de facto nie miały żadnego wpływu na decyzję eurokratów.
Kaczyński, Ziobro i Duda zablokowali miliardy euro KPO na rozwój Polski. Teraz, gdy przy realizacji kilku z 824 tys. umów są nieprawidłowości PiS wali w bębny uczciwości. Zero tolerancji dla marnowania środków z KPO, ale też stop obłudzie największych aferzystów III RP
— pisała w mediach społecznościowych Gasiuk-Pihowicz.
Problem polega na tym, że tak naprawdę te środki z KPO zostały częściowo odblokowane nie dlatego, że coś się zmieniło się w Polsce, tylko dlatego, że do władzy doszły środowiska zblatowane z euroelitami.
Stanowski pyta
Sprawę tę przypomniał w sarkastycznym wpisie lider Kanał Zero Krzysztof Stanowski.
Pani Kamilo, czy może Pani dokładnie wyjaśnić mechanizm, w jaki sposób jedni zablokowali, a drudzy odblokowali? Cóż się wydarzyło, że zablokowane stało się odblokowane?
— pytał.
Pani Kamilo, patrząc po liczbie lajków, nie tylko mnie to interesuje. Dobrze by było, gdyby Pani Poseł wytłumaczyła społeczeństwu w czym rzecz
— nie odpuszczał.
Gasiuk-Pihowicz próbuje przekonywać
Kamila Gasiuk-Pihowicz w końcu zdecydowała się odpowiedź na wpis, próbując przekonywać internautów, że odblokowanie środków z KPO rzeczywiście było związane z jakimiś merytorycznymi przesłankami, a nie było jedynie gestem politycznym.
Panie Krzysztofie, jako byłemu kandydatowi na Prezydenta RP nie wypada nie pamiętać o sędziach-dublerach w TK, niekonstytucyjnym wygaszeniu kadencji KRS i utworzeniu politycznego neoKRS, nielegalnej neo-prezes Manowskiej, czy ustawie kagańcowej. Nie pomógł Pan ostatnio szybciej uporać się z tym problemem, więc trzeba to porządkować na raty. A KPO odblokowało: ustawy o KRS i TK; koniec represjonowania sędziów za wyroki; transparentny, odpolityczniony konkurs na Prokuratora Krajowego; wyznaczenie rzeczników do prowadzenia spraw dyscyplinarnych innych sędziów, tak by sprawy te były prowadzone w sposób rzetelny, przez osoby z odpowiednim doświadczeniem i czystą kartą; przystąpienie do Prokuratury Europejskiej; analiza postępowań, które ze względów politycznych nie zostały podjęte; rewizja polskich stanowisk w postępowaniach toczących się przed TSUE i ETPCz ws. praworządnościowych i praw człowieka. Nie ma za co
— pisała.
