Były współpracownik Tuska nie ma wątpliwości: Hołownia może zakończyć karierę premiera! "Ma dziś moc"

autor: PAP/Paweł Supernak

”Każdy z tej trójki – Kosiniak-Kamysz, Hołownia i Czarzasty – ma dziś moc, aby nie tylko zdecydować o losie gabinetu, lecz także praktycznie zakończyć całą długą i bogatą karierę Tuska, odsyłając go na emeryturę” – uważa Jan Rokita, w przeszłości najbliższy współpracownik premiera a dziś publicysta „Sieci”.

Rekonstrukcja rządu i wypowiadane przy jej okazji pogróżki dla koalicjantów były dowodem słabości a nie siły Donalda Tuska – uważa jego dawny bliski współpracownik z Platformy Obywatelskiej, a dzisiaj publicysta Jan Rokita.

Z analizy Rokity opublikowanej w tygodniku „Sieci” wyłania się obraz Tuska jako polityka przegranego, którego ostateczna porażka jest tylko kwestią czasu. Premier został bowiem wzięty w dwa ognie: prawicowy i lewicowo-liberalny,

Prawicowa opozycja ma dziś – po raz pierwszy od utraty władzy w 2023 r. – znacznie większe poczucie politycznej siły. I dotyczy to zarówno „starej” prawicy, czyli PiS, któremu po raz kolejny udało się zdobyć prezydenturę, jak i „nowej”, czyli Konfederacji i Konfederacji Korony Polskiej, którym udało się wzniecić w kraju nastroje nacjonalistyczne

— zauważa Jan Rokita.

Podobnie jest po lewej stronie sceny politycznej. Nawet Lewica, która, jak przypomina w tygodniku „Sieci” Rokita, charakteryzowała się dotąd „dość konsekwentną uległością wobec Tuska”, teraz ma „rosnące i uzasadnione poczucie znacznie szerszego pola manewru wynikające z erozji przywództwa premiera”. Jeszcze bardziej emancypować chcą się dzisiaj PSL Władysława Kosiniaka-Kamysza i Polska 2050 Szymona Hołowni.

Każdy z tej trójki – Kosiniak-Kamysz, Hołownia i Czarzasty – ma dziś moc, aby nie tylko zdecydować o losie gabinetu, lecz także praktycznie zakończyć całą długą i bogatą karierę Tuska, odsyłając go na emeryturę

— pisze w tygodniku „Sieci” Jan Rokita.

