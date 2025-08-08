„Nie pozwolę czy prasie niemieckiej, czy kanclerzowi Niemiec traktowania Polski i Polaków jako junior partnera. To chyba najwyższy czas, aby Niemcy zaczęli traktować Polskę jako partnera. Prezydent Polski nie jest gotowy do tego, aby spoglądać w stronę w ogóle Zachodu czy naszej zachodniej granicy jako na naszych mentorów, czy nauczycieli” - zapowiedział prezydent Karol Nawrocki w rozmowie z TV Republika.
Polacy zbulwersowani są aferą KPO. Okazało się, że fundusze z Krajowego Planu Odbudowy zostały przyznane na m.in. firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli, zakup wirtualnej strzelnicy, czy…. klub dla swingersów. Co jeszcze bardziej bulwersując,e część środków miało trafić do rodzin działaczy polityków Platformy Obywatelskiej oraz ludzi, którzy finansowo wspierają tę partię.
Do sprawy Nawrocki odniósł się w Telewizji Republika.
Widzimy dzisiaj bardzo wyraźnie, jak te środki finansowe z KPO były rozdysponowane, to niepokojące, że realizowano z tego zakupy, czy ekspresów, czy jachtów, czy sauny i solariów. Ja w imieniu Polek i Polaków, polskich rodzin mówię, że potrzebne są środki na zwolnienie z podatku dochodowego polskich rodzin, rodziców dwójki i więcej dzieci
— powiedział prezydent.
Wykorzystywanie KPO
Prowadząca zauważyła, że KPO było wykorzystywane do szantażowania Polski, kiedy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość.
Ja muszę przyznać, że niezależnie od tego, że te pieniądze [z KPO] są wykorzystywane w sposób tak głęboko niepokojący, o czym dzisiaj się przekonaliśmy, to ja oczywiście nie byłem ani nie jestem zwolennikiem takiego szantażu finansowego dokonywanego na Polsce
— mówił prezydent.
Takie rzeczy, jak polska praworządność, polska Konstytucja, polskie bezpieczeństwo i życie Polek i Polaków nie ma ceny, za którą moglibyśmy ją oddać, więc ja ani wówczas, ani dzisiaj nie jestem zwolennikiem tego typu szantaży finansowych
— dodał.
Relacje z Niemcami
Karol Nawrocki został zapytany także o to, jak będzie układał swoje stosunki z Niemcami.
Ja traktuję naszych zachodnich sąsiadów i kanclerza Niemiec jako naszych partnerów i w Unii Europejskiej i w Sojuszu Północnoatlantyckim, mamy wspólną granicę, jest wiele rzeczy, o których powinniśmy rozmawiać
— powiedział.
Natomiast nie pozwolę czy prasie niemieckiej, czy kanclerzowi Niemiec traktowania Polski i Polaków jako junior partnera. To chyba najwyższy czas, aby Niemcy zaczęli traktować Polskę jako partnera. Prezydent Polski nie jest gotowy do tego, aby spoglądać w stronę w ogóle Zachodu czy naszej zachodniej granicy jako na naszych mentorów, czy nauczycieli
— wskazywał.
My mamy swoje konkretne oczekiwania od strony niemieckiej, wśród nich jest wypłata reparacji dla Polski […] kwestia naszej zachodniej granicy, my czujemy się partnerem, a nie gospodarstwem pomocniczym państwa niemieckiego i w tej emocji jestem przekonany, że z kanclerzem Niemiec będę gotowy się porozumieć
— mówił na antenie TV Republika.
as/PAP/300polityka/TV Republika
