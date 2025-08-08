„Kalisz jest bardzo symboliczny właśnie dla tych prób okrojenia, czy wcześniej zablokowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, a Polacy chcą CPK w pełnej okazałości. Port ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki i planem naszych marzeń” - mówił prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla TV Republika.
Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że od razu po zaprzysiężeniu rozpoczął wykonywanie swoich obowiązków i ma konkretne zobowiązania wobec Polaków.
Mam swój kontrakt podatkowy i plan 21, on nie będzie czekał. Wprawdzie jest cała kadencja na jego realizację, ale ja swoje zobowiązania chcę wykonywać już od pierwszego dnia. Kolejne projekty ustaw trafiają do polskiego Sejmu i głosem Polek i Polaków – 10,5 miliona wyborców zagłosowało na program 21 – proponuję polskiemu parlamentowi rozwiązanie wielu problemów w dzisiejszej Rzeczpospolitej
— zaznaczył w rozmowie z TV Republika.
Kalisz i Kolbuszowa
Nawrocki został zapytany o to, dlaczego na swoje pierwsze prezydenckie spotkania wybrał Kalisz i Kolbuszową.
Kalisz jest symbolem tych miast, które zostały wykluczone z Centralnego Portu Komunikacyjnego. To miasto średniej wielkości, które ma być rozjeżdżane tylko przez kolej dużych prędkości. Takich miast jest oczywiście więcej. To jest też Włocławek, Jastrzębie-Zdrój czy Łomża. Kalisz jest bardzo symboliczny właśnie dla tych prób okrojenia, czy wcześniej zablokowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, a Polacy chcą CPK w pełnej okazałości. Port ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki i planem naszych marzeń
— podkreślił.
A w Kolbuszowej muszę przyznać, nie byłem jako kandydat na urząd prezydenta, więc to pierwsze miejsce, które chciałem odwiedzić już jako prezydent Polski. W czasie kampanii wyborczej rzeczywiście był ten plan, żeby odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce, ale kto mógł przewidzieć, że będzie aż osiem prezydenckich debat, dwa kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, więc kilka miast, kilka powiatów nie zostało odwiedzonych w kampanii wyborczej i już przed 6 sierpnia wiedziałem, że jak zostanę prezydentem, to przyjadę do Kolbuszowej i tak też się stało
— wskazał.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydent w Kolbuszowej: Tego oczekują kolejne pokolenia Polaków - żeby Polska była ambitna, wielka. „Gwarancja ciągłości Rzeczpospolitej”
— Prezydent Nawrocki nawiązał do afery KPO: Nie chcę środków na sauny, solaria i ekspresy, chcę środków dla polskich rodzin
— Prezydent Nawrocki spełnia kolejną obietnicę wyborczą! Podpisał projekt ustawy, który ma pomóc rodzinom. „Jestem tu, by dotrzymać słowa”
as/TV Republika
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737252-nawrocki-polacy-chca-cpk-w-pelnej-okazalosci
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.