Nawrocki: "Polacy chcą CPK w pełnej okazałości. Port ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki i planem naszych marzeń"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Karol Nawrocki / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Karol Nawrocki / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Kalisz jest bardzo symboliczny właśnie dla tych prób okrojenia, czy wcześniej zablokowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, a Polacy chcą CPK w pełnej okazałości. Port ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki i planem naszych marzeń” - mówił prezydent Karol Nawrocki w wywiadzie dla TV Republika.

Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że od razu po zaprzysiężeniu rozpoczął wykonywanie swoich obowiązków i ma konkretne zobowiązania wobec Polaków.

Mam swój kontrakt podatkowy i plan 21, on nie będzie czekał. Wprawdzie jest cała kadencja na jego realizację, ale ja swoje zobowiązania chcę wykonywać już od pierwszego dnia. Kolejne projekty ustaw trafiają do polskiego Sejmu i głosem Polek i Polaków – 10,5 miliona wyborców zagłosowało na program 21 – proponuję polskiemu parlamentowi rozwiązanie wielu problemów w dzisiejszej Rzeczpospolitej

— zaznaczył w rozmowie z TV Republika.

Kalisz i Kolbuszowa

Nawrocki został zapytany o to, dlaczego na swoje pierwsze prezydenckie spotkania wybrał Kalisz i Kolbuszową.

Kalisz jest symbolem tych miast, które zostały wykluczone z Centralnego Portu Komunikacyjnego. To miasto średniej wielkości, które ma być rozjeżdżane tylko przez kolej dużych prędkości. Takich miast jest oczywiście więcej. To jest też Włocławek, Jastrzębie-Zdrój czy Łomża. Kalisz jest bardzo symboliczny właśnie dla tych prób okrojenia, czy wcześniej zablokowania Centralnego Portu Komunikacyjnego, a Polacy chcą CPK w pełnej okazałości. Port ma być kołem zamachowym polskiej gospodarki i planem naszych marzeń

— podkreślił.

A w Kolbuszowej muszę przyznać, nie byłem jako kandydat na urząd prezydenta, więc to pierwsze miejsce, które chciałem odwiedzić już jako prezydent Polski. W czasie kampanii wyborczej rzeczywiście był ten plan, żeby odwiedzić wszystkie powiaty w Polsce, ale kto mógł przewidzieć, że będzie aż osiem prezydenckich debat, dwa kilkudniowe wyjazdy zagraniczne, więc kilka miast, kilka powiatów nie zostało odwiedzonych w kampanii wyborczej i już przed 6 sierpnia wiedziałem, że jak zostanę prezydentem, to przyjadę do Kolbuszowej i tak też się stało

— wskazał.

CZYTAJ TAKŻE:

Prezydent w Kolbuszowej: Tego oczekują kolejne pokolenia Polaków - żeby Polska była ambitna, wielka. „Gwarancja ciągłości Rzeczpospolitej”

Prezydent Nawrocki nawiązał do afery KPO: Nie chcę środków na sauny, solaria i ekspresy, chcę środków dla polskich rodzin

Prezydent Nawrocki spełnia kolejną obietnicę wyborczą! Podpisał projekt ustawy, który ma pomóc rodzinom. „Jestem tu, by dotrzymać słowa”

as/TV Republika

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych