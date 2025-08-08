„Każdy płacący podatki w Polsce będzie zwracał pieniądze za hotele Łąckiego, za strefę SPA senatora Platformy Obywatelskiej z Opola, za małżonki, radnych Platformy Obywatelskiej. Nie dość, że te pieniądze zostały w sposób idiotyczny zmarnotrawione, bo zostały przepalone na paciorki, to w dużej mierze beneficjentami ich są ludzie władzy” - powiedział europoseł PiS Joachim Brudziński na antenie Telewizji wPolsce24, komentując olbrzymią aferę KPO.
Wielka afera w rządzie Tuska
Pieniądze z KPO przez branżę HoReCa miały być wydawane m.in. na kupno jachtów i mebli. W związku z tym kontrole zapowiedział resort funduszy, a prokuratura już podjęła czynności sprawdzające. Premier Donald Tusk przekonywał, że oczekuje szybkich decyzji i odebrania środków w przypadku nadużyć.
Użytkownicy platformy X w czwartek wieczorem zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HoReCa (hotelarstwo, gastronomia), które otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać również media. Na stronie internetowej KPO dostępna jest mapa pokazująca przedsiębiorstwa, które otrzymały dotacje.
„Uśmiechajcie się brygada!”
O całą sprawę w programie „Bez cenzury” pytany był europoseł PiS Joachim Brudziński.
Jeżeli gdzieś dzisiaj pękają korki od szampana, to na pewno w Berlinie i w Brukseli, wśród tych, którzy w sposób bardzo taktyczny i przemyślany te środki wstrzymywali. Mówię o czasach, kiedy byliśmy u władzy. Nie jest w interesie pani von der Leyen, nie jest w interesie tych, którzy niekoniecznie dobrze życzą Polsce, żeby pieniądze, które pożyczamy były wykorzystywane tak, jak były wykorzystywane, kiedy my byliśmy u władzy, czyli na rozwój przedsiębiorczości, na wsparcie start-up’ów, na rozbudowę potencjału zdrowotnego Polaków poprzez dofinansowanie najnowocześniejszego sprzętu medycznego
— powiedział Brudziński.
Jeżeli te działania miały służyć konkurencyjności i rozwoju polskiej gospodarki, to w sposób oczywisty zatrzymali je po to, aby oddać je tym popaprańcom. Co zrobili ci popaprańcy? Dlaczego mówię o korkach od szampana? Bo dziś już wiemy, że wydali oni te pieniądze na jachty, to są rzeczy niewyobrażalne. Są marnotrawione pieniądze Polaków
— podkreślił.
Brudziński podkreślił, że wszyscy będziemy zwracać pieniądze, które zostały spożytkowane m.in. na jachty.
Każdy płacący podatki w Polsce będzie zwracał pieniądze za hotele Łąckiego, za strefę SPA senatora Platformy Obywatelskiej z Opola, za małżonki, radnych Platformy Obywatelskiej. Nie dość, że te pieniądze zostały w sposób idiotyczny zmarnotrawione, bo zostały przepalone na paciorki, to w dużej mierze beneficjentami ich są ludzie władzy
— powiedział.
Gość Telewizji wPolsce24 odniósł się również do wystąpienia premiera Donalda Tuska, który podkreślił, że wszystko ma być wyjaśnione.
Strojenie się Tuska w piórka szeryfa, że on teraz będzie rozliczał… Co ty Tusk chcesz teraz rozliczać, jak ty to zaakceptowałeś! Te środki zostały wypłacone
— podkreślił.
Brudziński ponadto wskazał, że przeciętny obywatel nic nie będzie miał z KPO.
Przeciętny polski obywatel będzie miał z tego figę z makiem. (…) „Uśmiechajcie się brygada!” - właśnie zrobiono was tak w trąbę, że będziecie teraz spłacać miliony, które popłynęły do kieszeni polityków, których tak ostentacyjnie popieraliście
— powiedział Brudziński, zwracając się do sympatyków koalicji rządzącej.
