Mieszkańcy wsi Cmolas z wielkim entuzjazmem powitali nową parę prezydencką - Karola i Martę Nawrockich, którzy przybyli do tej miejscowości, aby spotkać się z wielodzietną rodziną.
Prezydent RP Karol Nawrocki w Kolbuszowej w województwie podkarpackim podpisał drugą inicjatywą ustawodawczą „PIT Zero. Rodzina na plus”. Niebawem projekt ustawy trafi do Sejmu.
Warto zauważyć, że podczas wizyty na Podkarpaciu prezydent wspólnie z pierwszą damą Martą Nawrocką spotkali się z wielodzietną rodziną państwa Drapałów, którzy mieszkają w miejscowości Cmolas.
Cmolas wita parę prezydencką
Była dziennikarka Telewizji wPolsce24 Żaklina Skowrońska w mediach społecznościowych udostępniła nagranie na którym widać, jak entuzjastycznie została przywitana przez ludzi z miejscowości Cmolas.
Karol Nawrocki - prezydent Polski
— skandowali.
Nagranie ze spotkania z wielodzietną rodziną zostało udostępnione przez Kancelarię Prezydenta RP.
