Para prezydencka spotkała się z wielodzietną rodziną na Podkarpaciu! Zobacz, jak entuzjastycznie przywitali Nawrockich mieszkańcy wsi Cmolas

Sprawdź Para prezydencka / autor: Mikołaj Bujak/KPRP
Para prezydencka / autor: Mikołaj Bujak/KPRP

Mieszkańcy wsi Cmolas z wielkim entuzjazmem powitali nową parę prezydencką - Karola i Martę Nawrockich, którzy przybyli do tej miejscowości, aby spotkać się z wielodzietną rodziną.

Prezydent RP Karol Nawrocki w Kolbuszowej w województwie podkarpackim podpisał drugą inicjatywą ustawodawczą „PIT Zero. Rodzina na plus”. Niebawem projekt ustawy trafi do Sejmu.

Warto zauważyć, że podczas wizyty na Podkarpaciu prezydent wspólnie z pierwszą damą Martą Nawrocką spotkali się z wielodzietną rodziną państwa Drapałów, którzy mieszkają w miejscowości Cmolas.

CZYTAJ TAKŻE: Prezydent w Kolbuszowej: Tego oczekują kolejne pokolenia Polaków - żeby Polska była ambitna, wielka. „Gwarancja ciągłości Rzeczpospolitej”

Cmolas wita parę prezydencką

Była dziennikarka Telewizji wPolsce24 Żaklina Skowrońska w mediach społecznościowych udostępniła nagranie na którym widać, jak entuzjastycznie została przywitana przez ludzi z miejscowości Cmolas.

Karol Nawrocki - prezydent Polski

— skandowali.

Nagranie ze spotkania z wielodzietną rodziną zostało udostępnione przez Kancelarię Prezydenta RP.

as/prezydent.pl

