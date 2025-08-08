Na marginesie afery związanej z wydawaniem pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy na jachty, sauny, solaria czy klub dla swingersów, jeden z użytkowników platformy X przypomniał smutną sprawę zniszczonego przez reżim Donalda Tuska i bodnaroców ks. Michała Olszewskiego. Jego dzieło, czyli ośrodek pomocy dla ofiar przemocy, budowany przez Fundację Profeto m.in. ze środków Funduszu Sprawiedliwości, zostało zatrzymane. Pieniądze dla cwaniaków były, ale na wielkie, potrzebne dzieło ich zabrakło. Zniszczono duchownego oraz skazano na gehennę dwie urzędniczki.
Sprawę ośrodka budowanego przez ks. Michała Olszewskiego przypomniał jeden z użytkowników platformy X.
To ośrodek dla ofiar przemocy Fundacji PROFETO ze środków FS. Stoi w Powsinie. Za ten budynek zniszczyli Ks. Olszewskiego, a urzędniczki Karolina i Urszula przeżyły gehennę w areszcie wydobywczym. Dziś z KPO kasa popłynęła na luksusy kolesi PO
— napisała jedna z internautek.
Do tego wpisu odniosła się posłanka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.
Za ten ośrodek fundacji Profeto, który miał służyć ofiarom przemocy zniszczyli życie i zdrowie księdzu Olszewskiemu i dwóm urzędniczkom. Bo ośrodek był za nowoczesny i innowacyjny. Swoim pokupowali jachty
— napisał Anita Czerwińska.
Sprawę ks. Olszewskiego przypomniała również Marzena Paczuska. Zwróciła się ona do posła Koalicji Obywatelskiej Artura Łąckiego, którego żony firma dostała z KPO ponad milion złotych.
Nie mogę tego przemilczeć… Panie pośle, Pan śmiał atakować ks. Olszewskiego i dwie urzędniczki, którzy grosza do prywatnej kieszeni nie skręcili? Pan, który nie miał hamulców by korzystać z KPO na swój prywatny biznes?
— napisała Marzena Paczuska.
