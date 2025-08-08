„Pojawia się poważnie w debacie publicznej kwestia, że finanse państwa są w bardzo złej sytuacji, trudno będzie rządowi złożyć budżet, mówi się o cięciu różnych wydatków, o cięciach socjalnych, a tymczasem pojawiają się informacje, że pieniądze z KPO przeznaczane były na różne dziwne ‘sprawy’. To dla opinii publicznej może być szokujące” - mówi politolog dr Andrzej Anusz w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Czy afera KPO, która zszokowała Polaków, może się okazać gwoździem do politycznej trumny koalicji 13 grudnia?
Poważny kłopot
Pytamy politologa doktora Andrzeja Anusza o to, czy afera KPO może być poważnym problemem dla rządu Donalda Tuska.
To bardzo duży kłopot, dlatego że już w tej chwili pojawia się poważnie w debacie publicznej kwestia, że finanse państwa są w bardzo złej sytuacji, trudno będzie rządowi złożyć budżet, mówi się o cięciu różnych wydatków, o cięciach socjalnych, a tymczasem pojawiają się informacje, że pieniądze z KPO przeznaczane były na różne dziwne „sprawy”. To dla opinii publicznej może być szokujące
— wskazuje.
Wizerunkowo to na pewno będzie duży kłopot dla rządzących
— dodaje.
Zaognienie w koalicji
Dr Anusz zwraca uwagę także na to, że sprawa ta może wywołać kolejne poważne tarcia wewnątrz koalicji rządzącej.
To jest też ciekawa sytuacja wewnątrz koalicji, dlatego że KPO, te wszystkie fundusze podlegają Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej, gdzie szefową jest pani Pełczyńska-Nałęcz z Polski 2050. A wiemy, że ona w ostatnich tygodniach bardzo krytycznie wypowiadała się o premierze Donaldzie Tusku. Bardzo blisko współpracuje z Szymonem Hołownią, a wiemy, że relacje między Hołownią a Tuskiem są w tej chwili bardzo napięte z powodu m.in. kwestii zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego
— przypomina.
Mamy tutaj więc dwa problemy. Z jednej strony to problem wizerunkowy dla całego rządu i całej koalicji rządzącej. Z drugiej jednak to sprawa, którą Donald Tusk być może wykorzysta do osłabienia Pełczyńskiej-Nałęcz i to może zaognić relację pomiędzy Koalicją Obywatelską a Polską 2050
— ocenia.
TYLKO U NAS:
— Polacy są zszokowani wydatkami z KPO. Ale jest coś, co przebija wszystko. Prawie pół miliona na… klub dla swingersów!
— Wielka afera KPO! Reaguje prezes PiS: Zamiast ekonomicznego impulsu - gigantyczny skandal. Dostali wybrani, a kredyt spłacać będą wszyscy
— TYLKO U NAS. Ogromne pieniądze z KPO dla ludzi związanych z Platformą? Kowalski: Gigantyczna afera Donalda Tuska
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737247-tylko-u-nas-afera-kpo-dr-anusz-szok-dla-opinii-publicznej
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.