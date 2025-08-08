„Nie chcę środków finansowych, w imieniu 10,5 mln Polaków, którzy wybrali „Plan 21”, na sauny, solaria i ekspresy. Chcę środków finansowych dla polskich rodzin!” - powiedział w Kolbuszowej prezydent Karol Nawrocki.
Prezydent, który spotkał się dzisiaj z mieszkańcami Kolbuszowej, podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o zerowym PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Przypomnijmy, że wczoraj Nawrocki podpisał w Kaliszu dokument kierujący projekt ustawy dot. CPK do Sejmu RP.
Nawrocki w swoim przemówieniu nawiązał do wielkiej afery związanej z szokującymi wydatkami środków z KPO. Przypomnijmy, że dowiedzieliśmy, że ogromne pieniądze szły na jachty, sauny czy solaria.
Mam teraz apel do wszystkich parlamentarzystów i do pana premiera i do polskiego rządu. Często, także i dzisiaj dziennikarze pytają mnie, a skąd mamy na to wziąć pieniądze i środki finansowe? Dzisiaj jest bardzo ważny dzień, bo dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały w Polsce rozdysponowane. Nie chcę środków finansowych, w imieniu 10,5 mln Polaków, którzy wybrali „Plan 21”, na sauny, solaria i ekspresy. Chcę środków finansowych dla polskich rodzin!
— podkreślił.
Polskie rodziny muszą mieć świadomość, że państwo polskie je wspiera, że prezydent je wspiera. Będę konsekwentnie dopominał się o ulgi dla nich
— zapewnił Nawrocki.
kk
