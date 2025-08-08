„Ja uznaję, drodzy państwo, że muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin dzisiaj i zawsze. Polska rodzina to nie tylko podstawowa komórka społeczna, ale to także gwarancja naszej tożsamości, wartości, które są w nas zapisane, ale także ciągłości trwania Rzeczypospolitej” - podkreślił prezydent Karol Nawrocki w Kolbuszowej. Głowa państwa podpisała projekt ustawy z tzw. „Podatkowego Kontraktu” zapowiadanego w kampanii wyborczej. Wczoraj Nawrocki w Kaliszu podpisał projekt dotyczący Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Prezydent Karol Nawrocki odwiedził dziś Podkarpacie. Wszystko w ramach zapowiadanych w kampanii wyborczej inicjatyw ustawodawczych. W Kolbuszowej podpisał projekt dotyczący zwolnienia z podatku dochodowego rodziców dwójki i więcej dzieci do progu 140 tys. zł.
Dziękuję wam moi drodzy, kochani, za wasze zaangażowanie, ale też za każdy z głosów, które dostałem w powiecie kolbuszowskim. Jestem tutaj dzięki wam, dzięki waszym głosom, dzięki wielkiemu ruchowi społecznemu, który urodził się tutaj w Polsce w czasie tej kampanii wyborczej
— podkreślił na początku.
Stoję przed państwem po to, już jako prezydent RP, aby dotrzymać słowa. I ten projekt ustawy, który przed momentem podpisałem, o zwolnieniu z podatku dochodowego rodziców dwójki i więcej dzieci do progu 140 tys. zł, to nic więcej jak wywiązywanie się przeze mnie z obietnic wyborczych i mojego kontraktu z wami
— zaznaczył.
„Polskie rodziny mogą liczyć na swojego prezydenta”
Tak będzie wyglądać cała ta prezydentura. Ja z wami, moi kochani rodacy, umówiłem się na Plan 21 i Kontrakt Podatkowy. I zamierzam go realizować.
Na Plan 21 zagłosowało 10,5 mln wyborców w Polsce
— przypomniał.
Polacy chcą zmian, chcą tych inicjatyw i tych projektów ustawodawczych. A polskie rodziny zawsze mogą i będą mogły liczyć na swojego prezydenta
— podkreślił prezydent Nawrocki.
Nie jesteśmy zwolnieni, a przede wszystkim ja jako prezydent Polski, z obowiązku służenia niepodległej Polsce i robienia wszystkiego każdego dnia, aby Polkom i Polakom zwykłym, takim jak ja i jak my wszyscy, żyło się każdego dnia lepiej. Ja uznaję, drodzy państwo, że muszą znaleźć się środki finansowe dla polskich rodzin dzisiaj i zawsze. Polska rodzina to nie tylko podstawowa komórka społeczna, ale to także gwarancja naszej tożsamości, wartości, które są w nas zapisane, ale także ciągłości trwania Rzeczypospolitej
— dodał.
„Nie tylko obietnica, ale i obowiązek wobec Polski”
— mówił prezydent.
Każdego dnia w swoich domach przekonujemy się, drodzy państwo, o tym, że w naszych rodzinach zapisany jest nasz kod kulturowy, nasza tożsamość, ale też nasze trwanie w przyszłości. Polska dotknięta jest ogromnym kryzysem demograficznym. Nie odpowiada za niego jedna czy druga partia polityczna, ale odpowiada za nią także presja liberalno-lewicowych ideologii, które odstraszają ludzi od zakładania rodzin. Dlatego będę konsekwentnie, drodzy państwo powtarzał, że polskie rodziny mogą liczyć na wsparcie polskiego prezydenta, a zwolnienie z PIT rodziców dwójki i więcej dzieci jest nie tylko moją obietnicą, ale także moim obowiązkiem wobec trwania Polski i niepodległości państwa polskiego
— podkreślał.
To nie jest projekt, to nie jest inicjatywa, to nie jest postulat realizowany przeciwko komukolwiek. Tak, są wśród nas takie osoby, które wybierają inną drogę życia, z różnych przyczyn nie zakładają swojej rodziny. To nie jest sprawa dla polskiego prezydenta, żeby recenzować tego typu rzeczy i to nie sprawa dla polityków, żeby mówił, że rodziny zakładać trzeba. Każdy w wolnym kraju może dokonywać swoich decyzji i spotykają go różne w życiu okoliczności. Natomiast wszystkie polskie rodziny i ci, którzy marzą o założeniu rodziny, muszą mieć świadomość, że państwo polskie ten proces wspiera i że prezydent Polski zrobi wszystko, aby polskim rodzinom żyło się jak na najlepiej tego wymaga od nas i sytuacja społeczna, i trwanie, i tożsamość Rzeczpospolitej Polskiej. Jeszcze raz podkreślę, pozdrawiam wszystkie polskie rodziny. Stoi przed wami prezydent, który będzie was wspierał i w procesie edukacji, i dbania o tożsamość waszych dzieci, także w placówkach oświatowych i w szkole, i który będzie konsekwentnie upominał się o ulgi dla polskich rodzin
— zapowiedział Karol Nawrocki.
„Musimy budować też siłę polskiej klasy średniej”
Ale już w poniedziałek, szanowni państwo, w tej inicjatywie ustawodawczej, do pana marszałka Szymona Hołowni trafi także kolejny punkt mojego kontraktu z Polakami, odnoszący się do zwiększenia drugiego progu podatkowego do 140 tys. zł. Rzeczywiście jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której klasa średnia w Polsce, ci głównie młodzi ludzie i młodzi pracownicy, którzy chcą się rozwijać, czasami w końcówce roku odmawiają przyjmowania nagród albo awansów, bowiem ten drugi próg podatkowy jest zbyt szybko. Trzeba go, drodzy państwo, podwyższyć do 140 tys. zł, aby nie zabierać ludziom ambitnym, ludziom, którzy chcą się rozwijać i chcą zarabiać środki finansowe, uniemożliwiać to i wrzucać ich już przy 120 tys. zł do jednego worka i do jednej puli z milionerami. Tak, musimy budować też siłę polskiej klasy średniej i tych, którzy są ambitni
— mówił prezydent.
Mam teraz apel do wszystkich parlamentarzystów i do pana premiera i do polskiego rządu. Drodzy państwo, często dziennikarze pytają mnie: „A skąd na to mamy wziąć pieniądze i środki finansowe?”. Dzisiaj jest bardzo ważny dzień w Polsce, bowiem dowiedzieliśmy się, jak środki finansowe z KPO zostały w Polsce rozdysponowane. Ja nie chcę środków finansowych w imieniu 10,5 miliona Polaków, którzy wybrali Plan 21 na sauny, solaria i ekspresy. Ja chcę środków finansowych dla polskich rodzin. Wychodząc naprzeciw problemom rządu polskiego z dbałością o stan finansów publicznych, gwarantuję też państwu, że w tych inicjatywach ustawodawczych pojawiają się już pierwsze elementy pancerza budżetowego. Za rządów Zjednoczonej Prawicy luka VAT była zdecydowanie mniejsza. Tak, są mechanizmy w państwie polskim i one znajdują swoje odzwierciedlenie w tych inicjatywach ustawodawczych, które dają nam możliwość zgromadzenia środków finansowych za sprawą pancerza budżetowego, który znajduje swoje odbicie w tych inicjatywach. To jasne wsparcie dla Krajowej Administracji Skarbowej.To jasny kierunek, aby podwyższyć ściągalność i podatków VAT i CIT, szczególnie od zagranicznych korporacji, które tego podatku nie płacą tak jak należy
— zwrócił uwagę.
Tego oczekują kolejne pokolenia Polaków: żeby Polska była ambitna, żeby Polska była wielka i żeby Polska była budowana wokół najważniejszych dla nas wartości, w tym wokół rodziny, za którą będę się upominał. Dziękuję wam, że tutaj jesteście. Dziękuję za waszą energię, która daje mi wiarę w naszą przyszłość. Niech żyje Kolbuszowa, niech żyje Polska
— podsumował Nawrocki.
