Prezydent Nawrocki spełnia kolejną obietnicę wyborczą! Podpisał projekt ustawy, który ma pomóc rodzinom. "Jestem tu, by dotrzymać słowa"

Prezydent Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o zerowym PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Do podpisania doszło w Kolbuszowej podczas spotkania z jej mieszkańcami.

Dziękuję! Dzisiaj jestem Prezydentem Polski dzięki Waszemu zaangażowaniu. Dziękuję za każdy głos, który dostałem w powiecie. Jestem tutaj dzięki Wam i wielkiemu ruchowi społecznemu, który narodził się w Polsce

— powiedział na wstępie.

Jestem tu, by dotrzymać słowa, bo dzisiejsza inicjatywa jest wywiązywaniem się z obietnic wyborczych i mojego kontraktu z Wami. I tak będzie wyglądała cała ta prezydentura

— zadeklarował.

Środki dla rodzin

Polskie rodziny zawsze będą mogły liczyć na swojego Prezydenta! Środki dla nich muszą znaleźć się zawsze

— zapewnił Nawrocki.

