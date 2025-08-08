Prezydent Karol Nawrocki podpisał inicjatywę ustawodawczą dotyczącą projektu ustawy o zerowym PIT dla rodzin, które mają dwoje lub więcej dzieci. Do podpisania doszło w Kolbuszowej podczas spotkania z jej mieszkańcami.
Dziękuję! Dzisiaj jestem Prezydentem Polski dzięki Waszemu zaangażowaniu. Dziękuję za każdy głos, który dostałem w powiecie. Jestem tutaj dzięki Wam i wielkiemu ruchowi społecznemu, który narodził się w Polsce
— powiedział na wstępie.
Jestem tu, by dotrzymać słowa, bo dzisiejsza inicjatywa jest wywiązywaniem się z obietnic wyborczych i mojego kontraktu z Wami. I tak będzie wyglądała cała ta prezydentura
— zadeklarował.
Środki dla rodzin
Polskie rodziny zawsze będą mogły liczyć na swojego Prezydenta! Środki dla nich muszą znaleźć się zawsze
— zapewnił Nawrocki.
