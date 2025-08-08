Jachty, sauny, maszyny do lodów czy platformy do gry w brydża. Na to idą pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy! Głos w tej sprawie zabrał… sam Arkadiusz Myrcha, który podkreślił, że „konieczne będą zwroty”. Szybkiej odpowiedzi wiceministrowi sprawiedliwości udzielił dziennikarz WP Patryk Słowik, który zwrócił uwagę na fakt, że to nie po stronie wnioskodawców leży wina.
Na stronie internetowej Krajowego Planu Odbudowy (KPO) pojawiła się mapa ukazująca przedsiębiorstwa, które miały otrzymać dotacje. Wynika z niej, że niektórzy przedsiębiorcy zamiast na innowacje mogli otrzymać pieniądze m.in. na firmowe jachty, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy.
„Konieczne będą zwroty!”
Głos w tej sprawie zabrał… sam wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha.
Nie ma zgody na marnowanie środków z KPO! Sprawa musi być wyjaśniona do spodu. W uzasadnionych przypadkach konieczne będą zwroty!
— ocenił.
Odpowiedział mu Patryk Słowik z Wirtualnej Polski.
Ale dlaczego przedsiębiorcy mają zwracać za te jachty, desery lodowe i ekspresy, skoro uznano ich wnioski za spełniające kryteria i zasługujące na dofinansowanie? Jeśli ktoś wnioskuje o jacht i kupi jacht, no to chyba uczciwie realizuje warunki umowy…
— podkreślił Patryk Słowik.
Wiceminister też zwróci pieniądze?
Przypomnijmy głośną sprawę małżeństwa Kingi Gajewskiej i Arkadiusza Myrchy, którzy pobierali z Kancelarii Sejmu blisko 8 tysięcy złotych na wynajem mieszkania w stolicy, mimo że wybudowali dom pod Warszawą, z którego, jak sami przyznają, mają dobry dojazd do miejsca pracy.
Internauci prześwietlili też wydatki biur poselskich małżeństwa. Zgodnie z przepisami parlamentarzyści otrzymują ponad 20 tysięcy złotych miesięcznie ryczałtu na prowadzenie swoich biur. Wśród zakupów poseł Gajewskiej znalazł się m.in. robot sprzątający za ponad 2 tysiące złotych. Natomiast Arkadiusz Myrcha, do swojego biura poselskiego kupił cztery ekspresy do kawy o łącznej wartości 7,5 tysiąca złotych.
W teorii pieniądze z Kancelarii Sejmu powinny być przeznaczone na m.in. wydatki na wynagrodzenia pracowników biur poselskich, tłumaczenia, ekspertyzy i opinie, usługi telekomunikacyjne związane z wykonywaniem mandatu poselskiego, przejazdy posła samochodami w związku z wykonywaniem mandatu. Zatem, czy wiceminister Myrcha, pisząc o zwrocie pieniędzy z KPO, które zostały uzyskane w sposób legalny, ma w planach zwrot pieniędzy podatników za pobieranie podwójnego dodatku na mieszkanie i nie tylko?
red/X
