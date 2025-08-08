„Budżet jest w opłakanym stanie, a tymczasem środki z KPO rozdaje się na prawo i lewo na rzeczy zupełnie absurdalne. Jak ktoś chce sobie kupić jacht, to proszę bardzo, niech sobie zarobi i kupi, ale nie z publicznej dotacji! Jedyne rozwiązanie to dymisja całego nieudolnego rządu premiera Donalda Tuska i wszystkich jego ministrów. Dosyć już niszczenia państwa polskiego” - mówi posłanka PiS Maria Koc w rozmowie z portalem wPolityce.pl, pytana o aferę KPO.
Opinię publiczną zelektryzowały bulwersujące doniesienia na temat tego, na co zostały przeznaczone przez rządzących pieniądze z pożyczek z Krajowego Planu Odbudowy. Z mapy, przedstawiającej które przedsiębiorstwa miały otrzymać dotacje, wynika, że niektórzy zamiast na innowacje mogli otrzymać pieniądze m.in. na firmowe jachty, wymianę mebli. Pojawiają się także kolejne bulwersujące doniesienia na temat tego, że wśród osób, które otrzymały dofinansowania, są rodziny polityków KO, czy też ich kampanijni darczyńcy. …
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737239-tylko-u-nas-afera-kpo-koc-rozwiazaniem-dymisja-premiera