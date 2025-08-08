Jachty, sauny, klub dla swingersów… Na to szły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Okazuje się, że pieniądze z KPO trafiły również do firmy żony najbogatszego posła w Sejmie Artura Łąckiego z Koalicji Obywatelskiej. Łącznie było to ponad milion złotych z trzech dotacji. Polityk w rozmowie z Wirtualną Polską przekonuje, że „sprawa jest czysta”.
Internauci bardzo szybko doszli do tego, że z KPO korzystała również firma żony polityka Koalicji Obywatelskiej. Pisali o tym również posłowie opozycji. Chodzi o trzy wnioski: na rozbudowę i modernizację sali konferencyjnej (216 tysięcy złotych), przystosowanie pomieszczenia na salę konferencyjną (324 tysięcy złotych) i stworzenie ogrodu zimowego (474 tysiące złotych).
Łącki w rozmowie z WP tłumaczy, że jego żona złożyła wnioski i otrzymała pieniądze, ale nie wydała ich na „żadne durnowate jachty”.
Moja żona złożyła wnioski i otrzymała środki na rozbudowę sali restauracyjnej oraz rozbudowę i wyposażenie sali konferencyjnej, a nie na żadne durnowate jachty
— tłumaczy Łącki, dodając, że chodzi o Ośrodek Wypoczynkowy „Gryf” w Pobierowie.
To jeden z ośrodków, które prowadzi moja żona, pod nazwą OWU „Gryf” spółka komandytowa. Jeśli ktoś mnie z tym wiąże, to tak, jestem powiązany od 40 lat z tą spółką, dlatego, że jestem mężem mojej żony
— podkreśla w rozmowie z WP.
Zdaniem Łąckiego „sprawa jest czysta”.
Umowy są do wglądu
— zaznacza.
Do sprawy Łąckiego i jego żony odniosła się m.in. Marzena Paczuska.
Nie mogę tego przemilczeć… Panie pośle, Pan śmiał atakować ks. Olszewskiego i dwie urzędniczki, którzy grosza do prywatnej kieszeni nie skręcili? Pan, który nie miał hamulców by korzystać z KPO na swój prywatny biznes?
— napisała.
