A jakże! Ponad milion złotych z KPO trafiło do żony posła KO. Łącki przekonuje, że "sprawa jest czysta". "Umowy są do wglądu"

Jachty, sauny, klub dla swingersów… Na to szły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Okazuje się, że pieniądze z KPO trafiły również do firmy żony najbogatszego posła w Sejmie Artura Łąckiego z Koalicji Obywatelskiej. Łącznie było to ponad milion złotych z trzech dotacji. Polityk w rozmowie z Wirtualną Polską przekonuje, że „sprawa jest czysta”.

Internauci bardzo szybko doszli do tego, że z KPO korzystała również firma żony polityka Koalicji Obywatelskiej. Pisali o tym również posłowie opozycji. Chodzi o trzy wnioski: na rozbudowę i modernizację sali konferencyjnej (216 tysięcy złotych), przystosowanie pomieszczenia na salę konferencyjną (324 tysięcy złotych) i stworzenie ogrodu zimowego (474 tysiące złotych).

Łącki w rozmowie z WP tłumaczy, że jego żona złożyła wnioski i otrzymała pieniądze, ale nie wydała ich na „żadne durnowate jachty”.

Moja żona złożyła wnioski i otrzymała środki na rozbudowę sali restauracyjnej oraz rozbudowę i wyposażenie sali konferencyjnej, a nie na żadne durnowate jachty

— tłumaczy Łącki, dodając, że chodzi o Ośrodek Wypoczynkowy „Gryf” w Pobierowie.

To jeden z ośrodków, które prowadzi moja żona, pod nazwą OWU „Gryf” spółka komandytowa. Jeśli ktoś mnie z tym wiąże, to tak, jestem powiązany od 40 lat z tą spółką, dlatego, że jestem mężem mojej żony

— podkreśla w rozmowie z WP.

Zdaniem Łąckiego „sprawa jest czysta”.

Umowy są do wglądu

— zaznacza.

Do sprawy Łąckiego i jego żony odniosła się m.in. Marzena Paczuska.

Nie mogę tego przemilczeć… Panie pośle, Pan śmiał atakować ks. Olszewskiego i dwie urzędniczki, którzy grosza do prywatnej kieszeni nie skręcili? Pan, który nie miał hamulców by korzystać z KPO na swój prywatny biznes?

— napisała.

