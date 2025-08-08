„Zamiast na innowacje, zamiast na rozwój Polski, Platforma Donalda Tuska przeznacza pieniądze na jachty, na sauny, na jakieś cateringi, dla ludzi, którzy mają ogromne pieniądze, którzy prowadzą wielkie biznesy, którzy nie potrzebują żadnego wsparcia. Dramat po prostu” - wskazuje Janusz Kowalski w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Polaków od rana bulwersujące szokujące informacje na temat tego, jaki podmiotom i na jakie cele przyznane miały zostały środki z Krajowego Planu Odbudowy.
Sprawę w rozmowie z portalem wPolityce.pl komentuje poseł Janusz Kowalski, który przedstawił listę bulwersujących przypadków z Opola i okolic.
Mamy do czynienia z gigantyczną aferą KPO, aferą Donalda Tuska. Ludzie związani, powiązani z Platformą Obywatelską dostali gigantyczne pieniądze. Setki tysięcy złotych na bzdury. Pieniądze nie trafiły do szpitali. Pieniądze nie trafiły do potrzebujących poszkodowanych przedsiębiorców. Pieniądze trafiły, chociażby na przykładzie Opola do ludzi bezpośrednio związanych z Platformą!
— mówi.
Szokujące przykłady
Następnie polityk wskazuje konkretne przykłady.
Ryszard Wójcik, donator Platformy Obywatelskiej wpłaca w 2023 roku kilkadziesiąt tysięcy złotych na konto Platformy Obywatelskiej Milioner, deweloper, właściciel wielkiej firmy transportowej. Jego syn, restaurator, który niedawno prowadził w centrum Opola knajpkę, na której było „osiem gwiazdek”, dzisiaj dostaje ponad 400 000 zł na jakieś tam usługi cateringowe
— podkreśla.
Kolejny przykład - Radosław Kobiałko, to jest taki hejter z Platformą Obywatelską związany, który pluje, szczuje na Karola Nawrockiego, na Kościół, na konserwatystów. Jego spółka, której jest prezesem, chociaż ma działalność filmową jako działalność podstawową, dostaje ponad pół miliona złotych na jakieś „mobilne apartamenty”. To jest po prostu granda
— dodaje.
Kolejny przykład. Chyba najdroższa restauracja w województwie opolskim, w samym centrum Opola przy amfiteatrze - restauracja „Starka”. To w tej restauracji szczuto na TVP, na Jacka Kurskiego w czasie Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. I co? I nagroda ponad 400 000 zł również na jakieś usługi cateringowe
— zaznacza.
Kowalski zaznacza, że te pieniądze powinny trafić na tereny powodziowe.
Do powiatu nyskiego, do powiatu prudnickiego, na Dolny Śląsk, a trafiają do ludzi związanych z Platformą Obywatelską, których rodziny wpłacają pieniądze na partię Donalda Tuska
— podkreśla.
Afera Tuska
Polityk nie zostawia suchej nitki na Platformie Obywatelskiej, która próbuje nieudolnie odcinać się od tej afery.
Nawet Donald Tusk się dzisiaj dystansuje. Od czego się dystansuje? Przecież to jego ludzie dostają pieniądze. To ludzie, którzy wspierają Platformę, dostają pieniądze. Gigantyczna afera Donalda Tuska - afera KPO
— podkreśla.
Janusz Kowalski zwraca uwagę, że formalnie zgłasza wniosek do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w tej sprawie.
To jest nie tylko nieetyczne. To rozkradanie KPO. Zamiast na innowacje, zamiast na rozwój Polski, Platforma Donalda Tuska przeznacza pieniądze na jachty, na sauny, na jakieś cateringi, dla ludzi, którzy mają ogromne pieniądze, którzy prowadzą wielkie biznesy, którzy nie potrzebują żadnego wsparcia. Dramat po prostu
— podsumowuje.
