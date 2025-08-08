Prokuratura Regionalna w Warszawie podjęła z urzędu czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z Krajowego Planu Odbudowy - poinformowano komunikacie.
Użytkownicy X w czwartek wieczorem zaczęli zamieszczać w serwisie społecznościowym przykłady firm z branży HoReCa (hotelarstwo i gastronomia), które otrzymały dotacje z KPO, m.in. na firmowe jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę opisują również media, komentują politycy Razem, PiS i Konfederacji.
Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO.
Tusk i ministrowie się tłumaczą
Premier Donald Tusk podkreślił, że nie zaakceptuje żadnego marnowania środków z KPO. Dodał, że jeśli kontrole wykażą, iż jakiś wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będzie oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków. Zaznaczył, że przeprowadzana jest kontrola Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, która odpowiada za mikroprogramy, które miały wspomagać branżę hotelarską i restauracyjno-cateringową.
Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko tłumaczył, że środki z KPO były celowane do firm z branży HoReCa, która szczególnie ucierpiała w trakcie pandemii Covid-19, by pomóc im w poszerzeniu skali działalności.
Wskazał, że pierwsze informacje o nieprawidłowościach dotarły do kierownictwa MFiPR „kilka tygodni temu”.
Niezwłocznie zaczęliśmy temat badać
— zapewnił.
Poinformował, że „po poznaniu skali nieprawidłowości i dużym prawdopodobieństwie systemowego problemu” z końcem lipca ze swojego stanowiska odwołana została poprzednia prezes PARP Katarzyna Duber-Stachurska. Dodał, że zarządzono też kontrolę w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego – jednym z operatorów odpowiedzialnych za wybór firm-beneficjentów.
Ta kontrola będzie w kolejnych dniach poszerzona o wszystkich partnerów tej inwestycji
— podkreślił.
Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapewniła, że sprawdzane są i naprawiane wszystkie budzące wątpliwości umowy. Minister zauważyła, że przez 1,5 roku zostało podpisanych ponad 824 tys. umów.
Przy tak ogromnej skali inwestycji mogą niestety zdarzyć się nietrafione umowy
— wskazała. Dodała, że „wówczas trzeba natychmiast zadziałać – kontrolnie i naprawczo”.
I takie działania zostały podjęte. Zarządzona została kontrola, odwołałam (2 tygodnie temu) odpowiedzialną za program szefową PARP
— przypomniała.
Zwróciła jednocześnie uwagę, że budzący kontrowersje program to zaledwie 0,6 proc. KPO; dotyczy małych i średnich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w pandemii. Jej zdaniem cel programu jest więc słuszny.
KPO to ogromna szansa rozwojowa dla Polski, zwłaszcza dla tej lokalnej, która dramatycznie potrzebuje inwestycyjnego wsparcia
— podkreśliła szefowa resortu funduszy.
