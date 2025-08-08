„Moja interwencja w sprawie zawieszenia oddziału neurologii we włocławskim szpitalu, podjęta wraz z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, okazała się skuteczna! Szpital odstępuje od zawieszenia oddziału w miesiącu sierpniu” – poinformowała poseł PiS Joanna Borowiak.
„To sprawa kluczowa”
Co jednak z funkcjonowaniem oddziału neurologii w kolejnych miesiącach? To pytanie kieruję do pięcioosobowej Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku
— zaznaczyła Joanna Borowiak na platformie X.
Pacjenci czekają na odpowiedź. Ich życie i zdrowie jest najważniejsze. Kwestia ciągłego funkcjonowania oddziału neurologii to sprawa kluczowa dla życia i zdrowia wielu mieszkańców
— wskazała poseł PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737233-skuteczna-interwencja-borowiak-chodzi-o-wloclawski-szpital
