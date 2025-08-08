WIDEO

Skuteczna interwencja Joanny Borowiak! Oddział neurologii we włocławskim szpitalu nie zostanie zawieszony w sierpniu. „To kluczowe”

Włocławek / autor: Fratria/X
„Moja interwencja w sprawie zawieszenia oddziału neurologii we włocławskim szpitalu, podjęta wraz z radnymi Prawa i Sprawiedliwości, okazała się skuteczna! Szpital odstępuje od zawieszenia oddziału w miesiącu sierpniu” – poinformowała poseł PiS Joanna Borowiak.

„To sprawa kluczowa”

Co jednak z funkcjonowaniem oddziału neurologii w kolejnych miesiącach? To pytanie kieruję do pięcioosobowej Dyrekcji Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku

— zaznaczyła Joanna Borowiak na platformie X.

Pacjenci czekają na odpowiedź. Ich życie i zdrowie jest najważniejsze. Kwestia ciągłego funkcjonowania oddziału neurologii to sprawa kluczowa dla życia i zdrowia wielu mieszkańców

— wskazała poseł PiS.

nt/X

