Najpierw się chwalił, teraz się tłumaczy. Sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Jacek Karnowski (KO) przekonywał, że „ani złotówka nie zostanie wypłacona na inwestycje niezgodne z programem”, a sprawa będzie szczegółowo wyjaśniana.
Skandal ze środkami w ramach KPO
Skandal z dofinansowaniem w ramach Krajowego Planu Odbudowy wstrząsnął Polską. Co chwilę pojawiają się nowe informacje odnośnie do absurdalnych wniosków, które zyskały akceptację. Wśród nich znajdują się między innymi jachty, solaria przy kebabie, sauny czy wirtualne strzelnice.
Warto przypomnieć, że pod koniec 2024 roku jednym z polityków, który świętował podpisanie 1000 umów, był były prezydent Sopotu Jacek Karnowski, dziś sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej.
Karnowski odnosi się do skandalu
Karnowski postanowił odnieść się do afery z dotacjami w ramach KPO. Zamieścił na portalu X wpis, w którym tłumaczy, dlaczego powstał program HoReCa.
Sytuacja mikroprzedsiębiorców branży turystycznej była dramatyczna po Covidzie. Szukali i szukają różnych form rozszerzenia działalności, co nierzadko jest dla nich warunkiem przetrwania. Pandemia bardzo wyraźnie i boleśnie pokazała, że postawienie na jeden rodzaj działalności może być bardzo ryzykowne w sytuacji kolejnego kryzysu. Program HoReCa z KPO, który został przygotowany w 2022 roku jest odpowiedzią na te potrzeby
— napisał.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: „Mamy to!”. Tak Jacek Karnowski cieszył się z kolejnych umów z branżą HoReCa. „Zbudują odporność na przyszłe wstrząsy”
Dodał, że na ten moment wypłacono niecałe 10 proc. programu HoReCa.
Zapytajcie Państwo tych przedsiębiorców, jak rozpaczliwie szukali możliwości kontynuowania swojej działalności. Każdy program, każda refundacja muszą być zgodne z założeniami i skontrolowane. Program zakłada wypłatę środków właśnie po realizacji projektów i po kontroli. Do tej pory wypłacono poniżej 10 proc. wartości całego programu HoReCa
— przekazał.
Przekonywał, że środki zostaną wypłacone tylko na rzeczy, które zostały zawarte w programie. Zapowiedział też, że sprawa będzie wyjaśniana.
Ani złotówka nie zostanie wypłacona na wyposażenie czy inwestycje, które nie są zgodne z programem i nie służą prowadzeniu działalności w branży turystycznej przez tych przedsiębiorców. Jeśli doszło do jakichkolwiek nieprawidłowości u operatorów obsługujących program, zostanie to wyjaśnione
— zakończył.
Prokuratura Regionalna w Warszawie poinformowała, że dziś z urzędu podjęła czynności sprawdzające w związku z doniesieniami medialnym dotyczącymi nieprawidłowości w udzielaniu dotacji z KPO.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prokuratura Regionalna wszczyna śledztwo ws. afery KPO. Czy nieprawidłowości wysadzą w powietrze rząd Tuska?
— Polacy są zszokowani wydatkami z KPO. Ale jest coś, co przebija wszystko. Prawie pół miliona na… klub dla swingersów!
— Bosak grzmi ws. skandalu z KPO. „Mamy w Polsce kulturę szybkiego wydawania pieniędzy unijnych bez żadnej często strategii”
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/737232-karnowski-tlumaczy-sie-z-afery-kpo-ani-zlotowka-nie-zginie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.