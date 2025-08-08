„Farmy wiatrowe. No sami zobaczcie. Znaczy z lądu ich nie widać, więc nikomu nie przeszkadzają. Są ciche, dadzą bezpieczny, tani prąd i są naprawdę imponujące, piękne” - ekscytuje się premier Donald Tusk na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Nie dość, że nieudolnie próbuje „zbijać” argumenty przeciwników ustawy wiatrakowej, to jeszcze… chwali się czymś, co tak naprawdę jest sukcesem rządu premiera Mateusza Morawieckiego oraz byłego prezesa Orlenu Daniela Obajtka.
Szef polskiego rządu Donald Tusk przepłynął dziś łodzią na morską farmę wiatrową w Łebie. Towarzyszyli mu m.in. rzecznik rządu Adam Szłapka oraz prezes PKN Orlen Ireneusz Fąfara.
Tusk nie omieszkał pochwalić się na nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych.
Słuchajcie, mówili, że brzydko, że drogo, że się nie opłaca, że głośno
— mówi premier, patrząc przez lornetkę na farmy wiatrowe.
Wakacje nad morzem?
— pyta osoba nagrywająca. Rzeczywiście, szalenie dowcipne, boki zrywać!
Nie, nie. Farmy wiatrowe. No, sami zobaczcie. Znaczy z lądu ich nie widać, więc nikomu nie przeszkadzają. Są ciche, dadzą bezpieczny, tani prąd i są naprawdę imponujące, piękne. Każda z nich jest wyższa od Pałacu Kultury, a będzie ich 76. Pierwsze postawiono. Wiecie, że dadzą razem prądu dla półtora miliona gospodarstw domowych, także naprawdę jest się z czego cieszyć
— dodał premier.
Budujemy, nie gadamy
— podsumował Tusk.
Czym pochwalił się Tusk?
Przyzwoitość nakazywałaby może wspomnieć dwa nazwiska, które Tuskowi jednak umknęły. Umknęły, choć są mu doskonale znane, mało tego - mowa o dwóch osobach, którym przedstawiciele Koalicji 13 Grudnia regularnie wygrażają.
Panie Premierze Donald Tusk. Ta farma powstaje dzięki temu, że nie przekroczyła naszej wyobraźni i możliwości realizacji celu. To dzieło rządu Mateusza Morawieckiego i Orlenu Daniela Obajtka
— napisał na platformie X Robert Nowicki, były wiceminister rozwoju w rządzie PiS. Jego wpis retweetował Daniel Obajtek, obecnie europoseł, ale do 2024 r. prezes Orlenu i jeden z ludzi najbardziej znienawidzonych przez środowisko premiera Tuska.
jj/X
