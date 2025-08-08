Karol Nawrocki zaskoczył Polaków, którzy przyszli dziś pod bramę rezydencji w Belwederze. Dziennikarze Polsat News, chcąc nagrać wyjazd prezydenckiej kolumny, uchwycili ciekawy obrazek. Prezydent wyjrzał przez okno i zaczął pozdrawiać zgromadzonych, którzy jednak - ze względu na dużą odległość - nie mogli go usłyszeć. Prezydent pomachał do ludzi przed bramą i zapowiedział, że za pół godziny wyjdzie na zewnątrz. Nieformalny strój głowy państwa nie był tego poranka jedyną niespodzianką.
Dzisiejszego poranka przed prezydencką rezydencją w Belwederze pojawili się dziennikarze, ale nie tylko. Do Warszawy, aby zobaczyć prezydenta Nawrockiego, przyjechała m.in. pewna rodzina ze Świnoujścia.
Dziennikarze Polsat News chcieli zarejestrować wyjazd prezydenckiej kolumny, a zarejestrowali dość nietypową sytuację. W oknie Belwederu pojawił się nagle… Karol Nawrocki w czarnej koszulce bez rękawów. Prezydent pozdrawiał zgromadzonych, machał do nich, pokazywał tzw. okejkę.
Spotkanie z Polakami
Będę wychodził za pół godziny!
— zawołał w pewnym momencie prezydent.
Nawrockiemu udało się jednak wyjść na zewnątrz nieco wcześniej, bo po kilkunastu minutach. Co ciekawe, prezydent nie wyszedł do mieszkańców Świnoujścia z pustymi rękami - miał bowiem dla nich książkowy upominek. Był to egzemplarz jego książki „Polska silna historią” (edycja pamiątkowa). Prezydent ciepło przywitał się z Polakami, którzy przyszli go odwiedzić, zamienił z nimi kilka słów. Nie obyło się oczywiście także bez wspólnych zdjęć.
