Polacy są zszokowani wydatkami z KPO. Ale jest coś, co przebija wszystko. Prawie pół miliona na... klub dla swingersów!

Oburzyło Państwa to, że ze środków Krajowego Planu Odbudowy, na który zrzucają się Polacy, kupowano jachty, sauny, maszyny do lodów czy platformy do gry w brydża? To mamy coś mocniejszego! Prawie pół miliona złotych ma trafić do klubu dla… swingersów w Lublińcu. Tak, to nie żart!

Od rana opinia publiczna żyje wielką afera związaną z wydatkowaniem środków z KPO. Według doniesień medialnych, z funduszy z Krajowego Planu Odbudowy miały finansowane być w sektorze HoReCa (obejmującym hotele, gastronomię i catering) również np. zakup jachtów czy solariów zamiast innowacyjności, a informacje o tym było można znaleźć na mapie inwestycji, która pojawiła się na stronie KPO, a która po wybuchu afery, przestała działać. To właśnie z tych funduszy pół miliona miało trafić do klubu dla swingersów w Lublińca.

Ekipa Tuska dała też prawie pół miliona złotych klubowi dla swingersów w Lublińcu. Odbudowa Polski w ich wydaniu

— napisał Jacek Sasin.

Klub dla swingersow z KPO od Tuska! Niech ten dzień się już skończy

— napisał europoseł PiS Waldemar Buda.

Mamy zwycięzcę! Pół miliona z KPO dostał klub dla swingersów :D

— skomentował Sławomir Mentzen z Konfederacji.

Oj, szkoda że jestem w podeszłym wieku. Można by poszaleć na koszt Unii Europejskiej

— zakpił Leszek Miller.

Byłego premiera poprawił były europoseł Janusz Korwin-Mikke.

Nie, nie na koszt UE, tylko na koszt polskiego podatnika. To pożyczka jest…

— napisał.

