Oburzyło Państwa to, że ze środków Krajowego Planu Odbudowy, na który zrzucają się Polacy, kupowano jachty, sauny, maszyny do lodów czy platformy do gry w brydża? To mamy coś mocniejszego! Prawie pół miliona złotych ma trafić do klubu dla… swingersów w Lublińcu. Tak, to nie żart!
Od rana opinia publiczna żyje wielką afera związaną z wydatkowaniem środków z KPO. Według doniesień medialnych, z funduszy z Krajowego Planu Odbudowy miały finansowane być w sektorze HoReCa (obejmującym hotele, gastronomię i catering) również np. zakup jachtów czy solariów zamiast innowacyjności, a informacje o tym było można znaleźć na mapie inwestycji, która pojawiła się na stronie KPO, a która po wybuchu afery, przestała działać. To właśnie z tych funduszy pół miliona miało trafić do klubu dla swingersów w Lublińca.
Ekipa Tuska dała też prawie pół miliona złotych klubowi dla swingersów w Lublińcu. Odbudowa Polski w ich wydaniu
— napisał Jacek Sasin.
Klub dla swingersow z KPO od Tuska! Niech ten dzień się już skończy
— napisał europoseł PiS Waldemar Buda.
Mamy zwycięzcę! Pół miliona z KPO dostał klub dla swingersów :D
— skomentował Sławomir Mentzen z Konfederacji.
Oj, szkoda że jestem w podeszłym wieku. Można by poszaleć na koszt Unii Europejskiej
— zakpił Leszek Miller.
Byłego premiera poprawił były europoseł Janusz Korwin-Mikke.
Nie, nie na koszt UE, tylko na koszt polskiego podatnika. To pożyczka jest…
— napisał.
